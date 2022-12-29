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3 часа назад

Бен Аффлек может сыграть злодея в одном из супергеройских фильмов Marvel

Inc-Newsиещё 1

Официальных комментариев пока не поступало.

Бен Аффлек может сыграть злодея в одном из супергеройских фильмов Marvel
Фото: Inc-NewsInc-News

По сообщению американских инсайдеров, Marvel Studios ведет переговоры с Беном Аффлеком для его участия в одном из следующих проектов.

По некоторым данным, речь может идти о роли Дарио Аггера, также известного как Минотавр.

В комиксах этот персонаж является греческим коммерсантом, который часто сталкивается с главным героем Тором, и в целом считается одним из его главных антагонистов.

Официальных комментариев ни от студии, ни от актера пока не поступало. Но фаната киновселенной уже хотят, чтобы это оказалось правдой.

Да и для Аффлека это могло стать новым шансом вновь оказаться в популярной супергеройской франшизе после Бэтмена.

Актеры,Бен Аффлек,
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