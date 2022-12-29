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1 час назад

Актеры, которые умерли на рабочем месте

Мария Каткова

Несмотря на то, что многие люди думают, что профессия актера довольно легкая, на самом деле, есть масса случаев, которые их в этом переубедят. Некоторые актеры погибли прямо на своем рабочем месте — на съемочной площадке или сцене.

Актеры, которые умерли на рабочем месте
Фото: Кадр из фильма "Брат 2"Кадр из фильма "Брат 2"

Сергей Бодров-младший, 20 сентября 2002 года

Видео дня

В сентябре 2002 года Сергей Бодров вместе со съемочной группой отправился в горы на съемки фильма “Связной”, где он выступал режиссером, автором сценария и актером. В роковой день съемки проходили в Кармадонском ущелье в Северной Осетии. По одной из версий, съемочная группа завершила работу и уже направлялась в отель, но их настиг ледник Колка, который сошел с гор в тот день. Трагедия унесла жизни 125 человек, из них было 42 человека из съемочной группы во главе с Сергеем Бодровым.

Брэндон Ли, 31 марта 1993 года

Кадр из фильма "Ворон"

Актер погиб во время съемок фильма “Ворон”. В одной из сцен антагонист главного героя должен был убить его с помощью выстрела. Для съемок команда нашла настоящий револьвер “Магнум” с 44 калибром. Пистолет зарядили холостыми патронами. В стволе застряла заглушка и никто не проверил ее перед съемками. Поэтому при первом дубле и выстреле заглушка вылетела в Брэндона Ли вместе с патроном. Она попала в позвоночник актера, пронзив живот. На съемочную площадку вызвали реанимацию, Ли доставили в больницу. Однако он потерял слишком много крови и спустя 12 часов актера не стало.

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В итоге кадры с гибелью Ли были уничтожены, но фильм досняли без его участия. Роль сыграли дублеры, а их лицо заменили с помощью компьютерных технологий. Позднее семья актера подала на режиссера в суд и выиграла дело.

Евгений Урбанский, 5 ноября 1965 года

Актер погиб в пустыне, расположенной недалеко от города Бухара в Узбекистане во время съемок фильма “Директор”. В одном из эпизодов колонна машин должна была проезжать по пустыне. Урбанский успешно справлялся с ролью и группа даже отсняла первый дубль. Однако второй режиссер предложил переснять его, чтобы машина Урбанского подпрыгнула выше. Со вторым дублем актер не справился и автомобиль перевернулся. Актер получил многочисленные травмы и скончался по дороге в больницу.

Режиссера картины отстранили от работы на полтора года, но в 1969 году он вновь решился на съемки с другими актерами.

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