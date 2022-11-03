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2 часа назад

Кино 90-х: как на съемках “Мумии” чуть не погиб Брендан Фрейзер

Мира Маркина

Брендан Фрейзер наслаждается возвращением в Голливуд. Однако и его карьера, и его жизнь едва не оборвались во время съемок фильма “Мумия”. Что случилось в один из съемочных дней, читайте в материале “Рамблера”.

Кино 90-х: как на съемках “Мумии” чуть не погиб Брендан Фрейзер
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

“Мумия”, выпущенная в 1999 году, получила неоднозначные отзывы критиков и обрела большой коммерческий успех. Роль Рика О'Коннелла по-прежнему остается самой знаковой в карьере Брендана Фрейзера. Но во что сложно поверить – в то, что съемками в данной картине эта карьера могла и закончиться.

Изначально съемки “Мумии” проходили в неблагоприятных условиях. Большую часть фильма снимали не в павильонах, а в Марокко и под палящим солнцем Сахары. Каждые два часа актеры и члены съемочной группы пили специальную смесь, придуманную медицинской бригадой, чтобы избежать обезвоживания. Песчаные бури и ядовитые дикие животные также стали большой неприятностью: было несколько случаев, когда людей приходилось эвакуировать с площадки на вертолете для дальнейшего лечения от укусов.

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Съемки одной из драматичных сцен “Мумии” едва не закончились трагедией. Речь идет о моменте, когда Рика О'Коннелла казнят, прежде чем его спасает героиня Эвелин Карнахан (сыгранная Рэйчел Вайс). Несмотря на то, что в конце девяностых технологические достижения сделали кинопроизводство более безопасным, все еще существовало множество примеров, когда актеры получали серьезные травмы.

Сцену с повешением снимали общим планом и крупным. Для первого пригласили каскадера. А во втором случае Фрейзеру пришлось отдуваться самому.

Кадр из фильма "Мумия"

Первый дубль прошел нормально, но режиссер Стивен Соммер хотел увидеть в кадре более естественное натяжение веревки. Для второго дубля каскадер сделал веревку слишком тугой, и когда Фрейзер залез в петлю, то едва не задушил себя. Он потерял сознание и пришел в себя уже благодаря бригаде скорой помощи.

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