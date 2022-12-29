Сыгравший Кешу в «Усатом няне» потерял жену из-за работы

Актер Сергей Проханов, известный по роли Кеши Четвергова в фильме «Усатый нянь», потерял супругу Татьяну из-за увлечения карьерным ростом.
Проханов после удачной роли в «Усатом няне» с трудом повторял свой успех. Режиссеры не хотели звать звезду в свои проекты. Многим казались его персонажи похожими друг на друга. Артист занялся созданием собственного «Театра Луны». Увлечение строительством стало началом проблем в семейной жизни.
Актер женился в 1974 году на внучке маршалов Георгия Жукова и Александра Василевского. У возлюбленных родились сын и дочь. Спустя некоторое время планы и фантазии Проханова о театре разрушили семью.
Даже дома звезда «Усатого няня» не переставал думать о работе. В итоге его супруга не выдержала и уехала ночевать к подруге. Артист охарактеризовал этот поступок как измену. Брак распался, потому что они пересекли точку невозврата, передает StarHit.та, передает StarHit.