Как сегодня выглядит Энтони Хопкинс

В январе портрет Энтони Хопкинса украсит ICON Magazine Italy. На актере простое двубортное пальто с поднятым воротником, что не мешает ему в свои 84 года быть иконой стиля. Харизма дороже любого гардероба, не правда ли?
Пускай в эпоху новых медиа обложка глянца уже не так манит, как прежде, стать лицом выпуска все еще почетно. Звезд много, а обложка одна.
Впрочем, подтверждать свой звездный статус Энтони Хопкинсу не требуется: у именитого актера два «Оскара». Первый — за роль серийного убийцы Ганнибала Лектера в «Молчании ягнят». Второй — за свежую работу в фильме «Отец». Энтони сыграл мужчину, которого преследует деменция, то есть возрастное слабоумие.
В жизни британско-американский актер в гораздо лучшей форме, но годы берут свое — звезду на светских событиях можно застать нечасто. Возможно, из-за работы: его уже ждет очередная роль: в «Последней сессии Фрейда» режиссера Мэтта Брауна он сыграет, собственно, самого основоположника психоанализа.