Как сегодня выглядит Энтони Хопкинс

В январе портрет Энтони Хопкинса украсит ICON Magazine Italy. На актере простое двубортное пальто с поднятым воротником, что не мешает ему в свои 84 года быть иконой стиля. Харизма дороже любого гардероба, не правда ли?

Фото: Кадр из фильма "Отец" Кадр из фильма "Отец"

Пускай в эпоху новых медиа обложка глянца уже не так манит, как прежде, стать лицом выпуска все еще почетно. Звезд много, а обложка одна.

Впрочем, подтверждать свой звездный статус Энтони Хопкинсу не требуется: у именитого актера два «Оскара». Первый — за роль серийного убийцы Ганнибала Лектера в «Молчании ягнят». Второй — за свежую работу в фильме «Отец». Энтони сыграл мужчину, которого преследует деменция, то есть возрастное слабоумие.

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