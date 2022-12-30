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1 час назад

Актриса Кортни Лав заявила, что потеряла роль в «Бойцовском клубе» из-за Брэда Питта

Мира Маркина

По мнению американской актрисы и певицы Кортни Лав, Брэд Питт виноват в том, что она лишилась роли в "Бойцовском клубе". Об этом сообщает Variety.

Артистка рассказала, что в конце 90-х пробовалась на роль Марлы в "Бойцовском клубе". Она считает, что могла попасть в фильм, но в кастинг вмешался исполнитель главной роли Брэд Питт, и утвердили Хелену Бонэм Картер.

Кортни Лав предполагает, что Питт в отместку отговорил режиссера давать ей роль. Накануне кастинга Питт приглашал Лав сыграть в байопике о ее бывшем муже Курте Кобейне, в котором он сам планировал исполнить в роль солиста Nirvana. Кортни отказалась и, как сама считает, поплатилась за это ролью в "Бойцовском клубе".

Кортни Лав назвала имена музыкальных гениев

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему Брэд Питт и Эмили Ратаковски скрывают свой роман.

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