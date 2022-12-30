Аверин выразил надежду, что женится на Порошиной

"Моя мама мечтала, чтобы я женился на Машке. Всегда переживала, что этого не состоялось. Маня, ну у нас же еще все впереди? Может быть, когда-нибудь ты найдешь во мне свою причину?" - заявил Аверин.

Актер также признался, что был очарован коллегой во времена студенчества. Аверин вспомнил, что им тогда было по 18 лет. По его словам, в то время было невозможно не влюбиться в "нежные карие глаза" Порошиной. В ответ на это артистка пообещала подумать 10 лет, а по истечении срока дать свой ответ. Ранее Аверин признался, что изначально не хотел сниматься в "Глухаре".