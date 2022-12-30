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1 час назад

Максим Аверин выразил надежду, что женится на актрисе Порошиной

Газета.Ruиещё 2

Актриса Мария Порошина стала гостьей программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым, в студию пришел актер Максим Аверин и понадеялся, что артистка когда-нибудь выйдет за него замуж.

Аверин выразил надежду, что женится на Порошиной
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Моя мама мечтала, чтобы я женился на Машке. Всегда переживала, что этого не состоялось. Маня, ну у нас же еще все впереди? Может быть, когда-нибудь ты найдешь во мне свою причину?" - заявил Аверин.

Актер также признался, что был очарован коллегой во времена студенчества. Аверин вспомнил, что им тогда было по 18 лет. По его словам, в то время было невозможно не влюбиться в "нежные карие глаза" Порошиной. В ответ на это артистка пообещала подумать 10 лет, а по истечении срока дать свой ответ. Ранее Аверин признался, что изначально не хотел сниматься в "Глухаре".

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