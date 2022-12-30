Дауни-младший может вернуться в образе Железного человека

О возможном возвращении артиста в образе Железного человека в киновселенной Marvel проинформировал в социальных сетях инсайдер MyTimeToShineHello.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Согласно имеющейся информации, герой может появиться в мини-сериале «Секретное вторжение» (16+), который будет сосредоточен на экс-начальнике агентства «Щ.И.Т.» Нике Фьюри и его союзнике из скруллов Талосе. Также камео с Тони Старком могут включить в «Войны брони», главным персонажем которых будет Воитель в исполнении Дона Чидла.

Студия и Роберт Дауни-младший официально не подтвердили переговоры и не высказывались по поводу этих сведений.

Впервые Дауни исполнил Железного человека в одноименной картине 2008 года, за которой последовали два продолжения. Также персонаж появлялся в фильмах о Мстителях, Человеке-пауке и остальных проектах киновселенной.