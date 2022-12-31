Брэд Питт и Адам Сэндлер сыграют в новом фильме Ноа Баумбака для Netflix

Заключивший многолетний контракт на производство фильмов для стриминговой платформы Netflix режиссер Ноа Баумбак готовится к новому проекту.
Ни сюжет, ни название, ни сроки съемок и релиза пока не афишируются. Известно лишь, что главные роли в картине исполнят Брэд Питт и Адам Сэндлер.
Контракт Баумбака с Netflix длится с 2021 года, и за это время режиссер успел поставить два фильма: успешную «Историю замужества» и раскритикованный «Белый шум».
Что касается Брэда Питта и Адама Сэндлера, им так же не впервой работать для стриминга.Например, Сэндлер еще в конце осени снимается в очередном проекте для Netflix от авторов «Неограненных драгоценностей».