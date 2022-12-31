Брэд Питт и Адам Сэндлер сыграют в новом фильме Ноа Баумбака для Netflix

Заключивший многолетний контракт на производство фильмов для стриминговой платформы Netflix режиссер Ноа Баумбак готовится к новому проекту.

Фото: Inc-News Inc-News

Ни сюжет, ни название, ни сроки съемок и релиза пока не афишируются. Известно лишь, что главные роли в картине исполнят Брэд Питт и Адам Сэндлер.

Контракт Баумбака с Netflix длится с 2021 года, и за это время режиссер успел поставить два фильма: успешную «Историю замужества» и раскритикованный «Белый шум».