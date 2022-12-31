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2 часа назад

Брэд Питт и Адам Сэндлер сыграют в новом фильме Ноа Баумбака для Netflix

Inc-News

Заключивший многолетний контракт на производство фильмов для стриминговой платформы Netflix режиссер Ноа Баумбак готовится к новому проекту.

Брэд Питт и Адам Сэндлер сыграют в новом фильме Ноа Баумбака для Netflix
Фото: Inc-NewsInc-News

Ни сюжет, ни название, ни сроки съемок и релиза пока не афишируются. Известно лишь, что главные роли в картине исполнят Брэд Питт и Адам Сэндлер.

Контракт Баумбака с Netflix длится с 2021 года, и за это время режиссер успел поставить два фильма: успешную «Историю замужества» и раскритикованный «Белый шум».

Что касается Брэда Питта и Адама Сэндлера, им так же не впервой работать для стриминга.Например, Сэндлер еще в конце осени снимается в очередном проекте для Netflix от авторов «Неограненных драгоценностей».

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