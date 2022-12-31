Как сложилась судьба актрис сериала «Отчаянные домохозяйки»?

В течение 8 лет женщины всего мира с особым интересом наблюдали за жизнью четырех героинь сериала «Отчаянные домохозяйки»: Габриэль Солис, Бри Ван де Камп, Линнет Сквао, Сьюзан Майер. В 2012 вышла последняя серия сериала. Как же сейчас живут актрисы, исполняющие главные роли.

Фото: New Magazine New Magazine

Ева Лонгория

Соцсети

Актриса получила номинацию «Золотой глобус» за роль Габриэль Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки». Именно после съемок в сериале Ева проснулась знаменитой. Кроме того, Лонгория получала огромные гонорары и смогла открыть два ресторана. Также девушка сумела выступить в роли продюсера сериала «Коварные горничные». У актрисы отлично получалось развивать карьеру, а вот в личной жизни не складывалось. Ева дважды разводилась и старалась никак не комментировать любовные неудачи. Но в 2016 году Ева Лонгория вышла замуж бизнесмена Хосе Антонио Бастона. Спустя 2 года сбылась ее самая заветная мечта — Ева стала мамой. Актриса родила сына Сантьяго Энрике. Несколько лет она посвятила семье, а в начале уходящего года вновь приступила к съемкам.

Фелисити Хаффман

Соцсети

Фелисити и до «отчаянных домохозяек» была узнаваемой актрисой. Но все же роль Линнет Сквао сделала ее более знаменитой. До 2019 года она удачно развивала свою карьеру в разных направлениях, стала обладательницей «Оскара» за роль в фильме «Трансамерика». Но 3 года назад женщина угодила в скандал, после которого вряд ли сможет восстановить свою репутацию в мире кино. Дело в том, что Хаффман перечислила 15 тысяч долларов фонду «Key Worldwide Foundation» в виде благотворительной помощи. Однако оказалось, что на самом деле, знаменитость перевела деньги человеку, который написал выпускной тест для поступления в колледж за ее дочь. Фелисити признала вину, выплатила штраф в размере 30 тысяч долларов и отсидела 12 дней в тюрьме, получила год условного срока.

Тери Хэтчер

Соцсети

Тери не могла даже мечтать о такой популярности, которую получила после съемок сериала «Отчаянные домохозяйки». Хотя и до начала съемок имя Хэтчер было у всех на устах. Она публично заявила, что стала жертвой домогательств Ричарда Стоуна. Долгое время она молчала, но после смерти девочки-подростка по его вине, Тери решила дать огласку. Только вот супруг актрисы не смог смириться с таким признанием и подал на развод. Так, Хэтчер осталась одна с маленькой дочерью. Сейчас актрисе, исполняющей роль Сьюзан, 54 года. Женщина больше не снимается в кино, но тщательно следит за своей фигурой и хвастается результатами в социальных сетях.

Марсия Кросс

Соцсети