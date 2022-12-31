Режиссер "Достать ножи" назвал лучшего рестлера-актера в истории

"Когда я придумывал этого персонажа, то представлял себе тощего парня. Но потом мы заговорили о кандидатуре Батисты на эту роль, и я сразу же проникся этой идеей, — сказал режиссер. — Абсолютно согласен с тем, что Дэйв - величайший рестлер, ставший актером".