Режиссер "Достать ножи" назвал лучшего рестлера-актера в истории

Режиссер Райан Джонсон похвалил актерский талант экс-рестлера Дэйва Батисты, который сыграл в его фильме "Достать ножи: Стеклянная луковица".
Слова постановщика передает портал Сomicbook. В ленте актер исполнил роль одиозного стримера Дьюка Коди.
"Когда я придумывал этого персонажа, то представлял себе тощего парня. Но потом мы заговорили о кандидатуре Батисты на эту роль, и я сразу же проникся этой идеей, — сказал режиссер. — Абсолютно согласен с тем, что Дэйв - величайший рестлер, ставший актером".
Помимо Батисты, в Голливуде есть еще несколько бывших рестлеров, ныне являющихся актерами - это, в частности, Дуэйн Джонсон и Джон Сина.