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29 минут назад

Режиссер "Достать ножи" назвал лучшего рестлера-актера в истории

Газета.Ru

Режиссер Райан Джонсон похвалил актерский талант экс-рестлера Дэйва Батисты, который сыграл в его фильме "Достать ножи: Стеклянная луковица".

Режиссер "Достать ножи" назвал лучшего рестлера-актера в истории
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Слова постановщика передает портал Сomicbook. В ленте актер исполнил роль одиозного стримера Дьюка Коди.

"Когда я придумывал этого персонажа, то представлял себе тощего парня. Но потом мы заговорили о кандидатуре Батисты на эту роль, и я сразу же проникся этой идеей, — сказал режиссер. — Абсолютно согласен с тем, что Дэйв - величайший рестлер, ставший актером".

Помимо Батисты, в Голливуде есть еще несколько бывших рестлеров, ныне являющихся актерами - это, в частности, Дуэйн Джонсон и Джон Сина.

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