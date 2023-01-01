На роль Джеймса Бонда нашелся неожиданный кандидат

После ухода Дэниела Крейга из «бондианы» продюсеры проекта уже второй год ищут ему замену.

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Не так давно определилась пятерка основных кандидатов, из которой, казалось, и выберут нового супершпиона.

Но неожиданно все может перевернуться с ног на голову после того, как один из продюсеров «бондианы» Барбара Броколли обратила внимание на актера из сериала «Эмили в Париже».

Речь идет о Люсьене Лависконте, который в этом проекте сыграл Альфи – возлюбленного главной героини.