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1 час назад

На роль Джеймса Бонда нашелся неожиданный кандидат

Inc-News

После ухода Дэниела Крейга из «бондианы» продюсеры проекта уже второй год ищут ему замену.

На роль Джеймса Бонда нашелся неожиданный кандидат
Фото: Inc-NewsInc-News

Не так давно определилась пятерка основных кандидатов, из которой, казалось, и выберут нового супершпиона.

Но неожиданно все может перевернуться с ног на голову после того, как один из продюсеров «бондианы» Барбара Броколли обратила внимание на актера из сериала «Эмили в Париже».

Речь идет о Люсьене Лависконте, который в этом проекте сыграл Альфи – возлюбленного главной героини.

Американские СМИ сообщают со ссылкой на коллег Барбары Брокколи, что продюсер в ближайшее время может предложить Лависконту принять участие в предварительном кастинге на роль «агента 007» с тем, чтобы понять, насколько тот соответствует ее первым впечатлениям.

Актеры,Барбара Брокколи,Джеймс Бонд,Дэниел Крейг,
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