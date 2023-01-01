Удивительная судьба мамы Лукашина из «Иронии судьбы…»

Любовь Добржанская известна зрителям как «мировая мама непутевого Жени Лукашина». Ведь именно она сыграла эту роль в новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром».

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Эльдар Рязанов говорил, что она поразительно естественна и органична в кадре. Она играла так, будто не играет, а живёт. Однако, судьба оказалась к ней жестока, на ее долю выпало немало бед.

После выхода «Иронии судьбы» память начала подводить актрису, и она работала всё меньше. Этот фильм оказался предпоследним в её биографии. В 1978 году Добржанская покинула театр, отказавшись от гонорара, который ей предлагали сохранить. В жизни актрисе не довелось стать матерью. И это при том, что она четыре раза была замужем. Первого супруга репрессировали, второй ее мужчина оказался женат и не захотел уходить из семьи. Третий — актёр Осип Шахет умер от остановки сердца, четвёртый муж — музыкант Виктор Кручинин тоже внезапно умер. А следом ушла и мама актрисы.

«Наверное, надо мной висит проклятье. Лучше мне быть одной», — жаловалась актриса.

Любови Добржанской не стало в 1980 году, ровно через 5 лет после премьеры фильма, благодаря которому она обрела статуc «мировой мамы». После выхода «Иронии судьбы» режиссёры стали предлагать ей множество подобных ролей. Но она отказывалась от подобных предложений, не хотела эксплуатировать образ.

Последние годы работала только в Театре. Он был ее спасением от одиночества. А после ухода из театра сразу сильно заболела. Добржанской не хватало денег на лечение. Однако сколько сестра ни уговаривала ее попросить материальной помощи у театра, та не соглашалась. Когда она умерла, вскрылась еще одна интересная подробность.