Российский бездомный победил рак и стал актером

Большинство россиян знают, что достичь чего-то можно только упорным трудом. Правда, иногда даже работа без продыху не приводит к заветной цели — кому-то не хватает таланта, кому-то везения, другим смекалки и находчивости. Но бывает, что звезды сходятся, и всё складывается успешно.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Например, в Москве бездомный смог победить рак и начал сниматься в кино. А вам слабо?

Нашего героя зовут Александр Кравец. В апреле 2022-го ему удалось попасть в общественно-церковный приют «Тёплый приём». Там он занялся писательством и сочинил несколько детских сказок. Произведениями интересовались несколько издательств, но из-за разногласий с редакторами книга так и не вышла.

В ушедшем году мужчина успешно перенёс операцию по удалению раковой опухоли и на пенсию начал снимать место в столичном хостеле. А его писательские будни сменились на актёрскую деятельность. Как, спросите вы.

Удача явно тут сыграла не последнюю роль. Дело в том, что летом 2022-го в приют обратился «Мосфильм» — им требовался актёр для массовки. Пенсионер оказался подходящим вариантом — киношники его и пригласили.