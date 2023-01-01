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2 часа назад

Российский бездомный победил рак и стал актером

Секрет Фирмы

Большинство россиян знают, что достичь чего-то можно только упорным трудом. Правда, иногда даже работа без продыху не приводит к заветной цели — кому-то не хватает таланта, кому-то везения, другим смекалки и находчивости. Но бывает, что звезды сходятся, и всё складывается успешно.

Российский бездомный победил рак и стал актером
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Например, в Москве бездомный смог победить рак и начал сниматься в кино. А вам слабо?

Нашего героя зовут Александр Кравец. В апреле 2022-го ему удалось попасть в общественно-церковный приют «Тёплый приём». Там он занялся писательством и сочинил несколько детских сказок. Произведениями интересовались несколько издательств, но из-за разногласий с редакторами книга так и не вышла.

В ушедшем году мужчина успешно перенёс операцию по удалению раковой опухоли и на пенсию начал снимать место в столичном хостеле. А его писательские будни сменились на актёрскую деятельность. Как, спросите вы.

Удача явно тут сыграла не последнюю роль. Дело в том, что летом 2022-го в приют обратился «Мосфильм» — им требовался актёр для массовки. Пенсионер оказался подходящим вариантом — киношники его и пригласили.

С того времени он снялся в эпизодах уже нескольких картин. Ранее «Секрет» рассказывал ещё об этом столичном бродяге. Правда, тот разнёс пиццерию около «Москва-Сити». Ну, а что? Каждый выживает как может.

Актеры,Александр Кравец,
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