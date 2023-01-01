Прилучный признался, что романтические комедии заставляют его плакать

Актер Павел Прилучный, известный по сериалу «Мажор», заявил, что романтические комедии могут заставить его плакать.Артист обратил внимание, что чаще стал смотреть картины такого жанра после рождения дочери. Прилучный больше уделяет времени романтическим комедиям, и именно они могут его растрогать вплоть до слез.
«Когда у меня появилась дочка, я стал смотреть романтические комедии, и лирические ноты в них периодически вызывают у меня слезы. Я стал мягче именно после рождения Мии», — цитирует актера издание «АиФ».
Прилучный признался, что дочь уже научилась им манипулировать. Ребенок точно знает, как впечатлить своего отца, просто посмотрев на него. Дочь у Прилучного родилась в браке с актрисой Агатой Муцениеце. У артистов также есть сын Тимофей.