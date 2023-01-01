Прилучный признался, что романтические комедии заставляют его плакать

Актер Павел Прилучный, известный по сериалу «Мажор», заявил, что романтические комедии могут заставить его плакать.Артист обратил внимание, что чаще стал смотреть картины такого жанра после рождения дочери. Прилучный больше уделяет времени романтическим комедиям, и именно они могут его растрогать вплоть до слез.