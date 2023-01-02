Кэмерон признался, что жалеет о фильмах, которые не снял из-за "Аватара"

Но я испытываю огромное удовлетворение, когда другие режиссеры хотят исследовать некоторые из моих идей, как это сделала Кэтрин Бигелоу в «Странных днях» или Роберт Родригес, когда я передал ему эстафету «Алиты: Боевого ангела», — поделился Кэмерон.