Кэмерон признался, что жалеет о фильмах, которые не снял из-за "Аватара"

Джеймс Кэмерон посвятил серии фантастических фильмов «Аватар» почти 25 лет жизни, пишет Общественная служба новостей.
У постановщика поинтересовались, не тоскует ли он по каким-то другим историям, которые не сумел воплотить из-за работы над франшизой.
Режиссер отметил, что мир «Аватара» настолько обширен, что в нем удалось рассказать несколько историй и использовать различные стилистические приемы.
«Наше время как художников кончено. Я всегда буду оплакивать некоторые истории, которые мне не удалось сделать.
Но я испытываю огромное удовлетворение, когда другие режиссеры хотят исследовать некоторые из моих идей, как это сделала Кэтрин Бигелоу в «Странных днях» или Роберт Родригес, когда я передал ему эстафету «Алиты: Боевого ангела», — поделился Кэмерон.