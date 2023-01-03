Стеклов отмечает 75-летие

Народному артисту РФ, художественному руководителю Московского современного художественного театра (МСХТ), актеру театра и кино Владимиру Стеклову исполняется во вторник 75 лет. Коллеги в своих поздравлениях отметили его творческий потенциал.

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"Поздравляю тебя с юбилеем! Чего могут пожелать друг другу нормальные люди в нашем возрасте? Пожалуй, здоровья, здоровья и еще раз здоровья, благополучия в семье, счастья детям, близким. А тебе еще желаю много-много посниматься, поиграть в театре. Ты - необычайно одаренный человек. Ты должен долго-долго радовать зрителей своим дарованием", - передал через ТАСС поздравление юбиляру актер, телеведущий, заслуженный артист РФ Владимир Долинский, который занят вместе со Стекловым в спектакле "Семейка Фани" МСХТ.

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Актриса, режиссер, заслуженная артистка РФ Ольга Анохина призналась в разговоре с корреспондентом ТАСС, что счастлива выходить на сцену вместе со Стекловым, назвав их совместную работу уроками мастерства. "Хочу поздравить дорогого Владимира Александровича с юбилеем. Он замечательный артист, очень интересный, разнообразный человек с огромным творческим потенциалом, конечно, гораздо моложе своего возраста", - сказала собеседница агентства.

Она назвала Стеклова ярким актером. "Актер он замечательный, яркий, я играю с ним в "Анне Карениной". Есть несколько сцен, которые я с ним имею счастье на сцене находиться, это для меня уроки мастерства. Хотя он ко мне очень лоялен", - отметила актриса. Она выразила надежду, что еще не раз встретится на сцене или в кино с Владимиром Стекловым, и передала ему теплые пожелания.

Об артисте

Владимир Стеклов родился 3 января 1948 года в Караганде Казахской ССР. Детство и юношеские годы провел в Астрахани. В 1970 году окончил Астраханское театральное училище. В разные годы играл в Кинешемском драматическом театре им. А.Н.Островского в Ивановской области, Камчатском театре драмы и комедии в Петропавловске-Камчатском, Московском драматическом театре им. К.С.Станиславского, "Ленкоме", "Школе современной пьесы", участвовал в спектаклях "Сатирикона" и театра им.Моссовета, исполнял роли в антрепризных постановках. С 2016 года является худруком Московского современного художественного театра. В МСХТ он ставит спектакли и выходит на сцену как актер. Например, его можно увидеть в постановках "Анна Каренина" и "Семейка Фани".