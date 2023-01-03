Звезды советского кино, которые боролись с алкозависимостью

Они были любимы и знамениты, однако пристрастились к спиртному и ничего не могли с этим сделать.

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Олег Ефремов

Его пристрастие к алкоголизму не было ни для кого тайной. Основатель «Современника» часто впадал в запои, которые могли длиться неделю-другую. Гастроном в доме, где жил актер, даже прозвали «ефремовским», он был там постоянным клиентом. Говорят, незадолго до смерти его нормой была бутылка виски в день.

Олег Даль

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Актер всю жизнь страдал от депрессий, которые пытался заглушить алкоголем. Говорят, что у Даля совсем не было ферментов, отвечающих за расщепление алкоголя, поэтому пьянел он с первой рюмки. Перед спектаклем актер мог выпить полбутылки коньяка, а затем, выйдя на сцену совершенно пьяным, блестяще сыграть роль.

Георгий Бурков

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Из-за внешности ему всегда доставались роли спившихся интеллигентов и комических пьяниц. Но зрители запомнили и полюбили его за гениально исполненные роли алкоголиков. Актёрской карьерой Бурков был не слишком доволен, жил скромно, много пил и читал. Известно, что актёр страдал от алкоголизма и до конца своих дней так и не смог справиться с этой пагубной привычкой. Часто уходил в длительные запои, которые старались не замечать режиссёры и прочее начальство, прощая актёру всё за его огромный талант.

Владимир Басов

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Врачи ставили Басову тяжёлую стадию алкоголизма, рекомендуя обратиться за медицинской помощью, однако он продолжал работать и мог блестяще сыграть любую роль. Позднее случился первый инсульт, затем второй, ставший последним.

Юрий Богатырев

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