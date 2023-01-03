Звезды советского кино, которые боролись с алкозависимостью

Они были любимы и знамениты, однако пристрастились к спиртному и ничего не могли с этим сделать.
Его пристрастие к алкоголизму не было ни для кого тайной. Основатель «Современника» часто впадал в запои, которые могли длиться неделю-другую. Гастроном в доме, где жил актер, даже прозвали «ефремовским», он был там постоянным клиентом. Говорят, незадолго до смерти его нормой была бутылка виски в день.
Актер всю жизнь страдал от депрессий, которые пытался заглушить алкоголем. Говорят, что у Даля совсем не было ферментов, отвечающих за расщепление алкоголя, поэтому пьянел он с первой рюмки. Перед спектаклем актер мог выпить полбутылки коньяка, а затем, выйдя на сцену совершенно пьяным, блестяще сыграть роль.
Из-за внешности ему всегда доставались роли спившихся интеллигентов и комических пьяниц. Но зрители запомнили и полюбили его за гениально исполненные роли алкоголиков. Актёрской карьерой Бурков был не слишком доволен, жил скромно, много пил и читал. Известно, что актёр страдал от алкоголизма и до конца своих дней так и не смог справиться с этой пагубной привычкой. Часто уходил в длительные запои, которые старались не замечать режиссёры и прочее начальство, прощая актёру всё за его огромный талант.
Врачи ставили Басову тяжёлую стадию алкоголизма, рекомендуя обратиться за медицинской помощью, однако он продолжал работать и мог блестяще сыграть любую роль. Позднее случился первый инсульт, затем второй, ставший последним.
Богатырев очень сильно переживал, что ему достается мало качественных, на его взгляд, ролей. Свое утешение Юрий нашел именно в алкоголе, да и в целом актёр много времени был в стрессе, особенно на фоне бросивших его друзей и близких.