Кейли Куоко поделилась фотографией из отпуска

Ожидающая ребёнка звезда «Теории большого взрыва» отправилась с бойфрендом в тропики.
Кейли Куоко наслаждается последними месяцами беременности вместе с Томом Пелфри в тропическом раю. В соцсетях 37-летняя актриса поделилась фотографиями из новогоднего путешествия.
На одной из них она с чувством полного удовлетворения позирует, подставив солнцу округлившийся живот. По дате, размещённой на снимке, можно понять, что он был сделан 1-го января.
О беременности Куоко и Пелфри сообщили в октябре. «Благословенны и вне себя от счастья!», - написала звезда сериала «Бортпроводница» под постом, где объявила радостную новость.