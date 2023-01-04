Кейли Куоко поделилась фотографией из отпуска

Ожидающая ребёнка звезда «Теории большого взрыва» отправилась с бойфрендом в тропики.

Фото: Inc-News Inc-News

Кейли Куоко наслаждается последними месяцами беременности вместе с Томом Пелфри в тропическом раю. В соцсетях 37-летняя актриса поделилась фотографиями из новогоднего путешествия.

На одной из них она с чувством полного удовлетворения позирует, подставив солнцу округлившийся живот. По дате, размещённой на снимке, можно понять, что он был сделан 1-го января.

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