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2 часа назад

Кейли Куоко поделилась в соцсетях фотографией из отпуска

Inc-News

Ожидающая ребёнка звезда «Теории большого взрыва» отправилась с бойфрендом в тропики.

Кейли Куоко поделилась фотографией из отпуска
Фото: Inc-NewsInc-News

Кейли Куоко наслаждается последними месяцами беременности вместе с Томом Пелфри в тропическом раю. В соцсетях 37-летняя актриса поделилась фотографиями из новогоднего путешествия.

На одной из них она с чувством полного удовлетворения позирует, подставив солнцу округлившийся живот. По дате, размещённой на снимке, можно понять, что он был сделан 1-го января.

Социальные сети

О беременности Куоко и Пелфри сообщили в октябре. «Благословенны и вне себя от счастья!», - написала звезда сериала «Бортпроводница» под постом, где объявила радостную новость.

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