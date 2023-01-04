Бертон признался, что не понимал речь Николсона в "Бэтмене"

Режиссер Тим Бертон рассказал, что речь актера Джека Николсона на съемках "Бэтмена" 1989 года осложняла работу над фильмом. Об этом сообщает NME.
"Когда он мне что-то говорил, то я отвечал: "Да-да, понял". Потом обращался к кому-то другому с вопросом: "О чем он только что говорил?" Это была нелинейная и странная коммуникация", — поделился Бертон.
Он также отметил, что несмотря на манеру общения , Николсон взял на тот момент еще молодого режиссера Бертона под свое крыло:
"Он защищал меня, лелеял и поддерживал, не давая перегрузиться всем этим".