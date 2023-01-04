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2 часа назад

Режиссер Тим Бертон признался, что не понимал речь Джека Николсона в "Бэтмене"

Мария Иглина

Режиссер Тим Бертон рассказал, что речь актера Джека Николсона на съемках "Бэтмена" 1989 года осложняла работу над фильмом. Об этом сообщает NME.

Бертон признался, что не понимал речь Николсона в "Бэтмене"
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

"Когда он мне что-то говорил, то я отвечал: "Да-да, понял". Потом обращался к кому-то другому с вопросом: "О чем он только что говорил?" Это была нелинейная и странная коммуникация", — поделился Бертон.

Что осталось за кадром фильма "В поисках капитана Гранта"

Он также отметил, что несмотря на манеру общения , Николсон взял на тот момент еще молодого режиссера Бертона под свое крыло:

"Он защищал меня, лелеял и поддерживал, не давая перегрузиться всем этим".

Ранее звезда Marvel опубликовал селфи после несчастного случая.

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