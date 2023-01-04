"Стражи Галактики 3" станут последним фильмом для Батисты

"Я так благодарен Драксу. Я люблю его. Но я чувствую облегчение, что все кончено. Играть эту роль было тяжело и местами неприятно. Долгие процессы наложения грима подкосили меня. И я даже не знаю, хочу ли я, чтобы Дракс стал моим наследием — это глуповатый персонаж, а я хочу играть драматичных героев".