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1 час назад

"Стражи Галактики 3" станут последним фильмом для Дэйва Батисты

Мария Иглина

Актер Дэйв Батиста, известный по роли Дракса в "Стражах Галактики", рассказал, что последний раз сыграет своего героя в картине. Подробностями он поделился в интервью изданию GQ.

"Стражи Галактики 3" станут последним фильмом для Батисты
Фото: Кадр из фильма "Стражи Галактики"Кадр из фильма "Стражи Галактики"

Так, по словам актера, после фильма "Стражи Галактики 3" он отправится покорять новые вершины. Дело в том, что Батиста не хочет, чтобы персонаж стал его наследием в кино. Артист планирует играть более драматичные роли в будущем:

"Я так благодарен Драксу. Я люблю его. Но я чувствую облегчение, что все кончено. Играть эту роль было тяжело и местами неприятно. Долгие процессы наложения грима подкосили меня. И я даже не знаю, хочу ли я, чтобы Дракс стал моим наследием — это глуповатый персонаж, а я хочу играть драматичных героев".

Звезда Marvel опубликовал селфи после несчастного случая

Известно, что "Стражи Галактики 3" станут последней главой не только для Дэйва Батисты, но и для остальной части команды. Однако не исключено, что некоторые актеры продолжат свое участие в киновселенной Marvel.

Ранее Бертон признался, что не понимал речь Николсона в "Бэтмене".

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