"Стражи Галактики 3" станут последним фильмом для Батисты

Актер Дэйв Батиста, известный по роли Дракса в "Стражах Галактики", рассказал, что последний раз сыграет своего героя в картине. Подробностями он поделился в интервью изданию GQ.
Так, по словам актера, после фильма "Стражи Галактики 3" он отправится покорять новые вершины. Дело в том, что Батиста не хочет, чтобы персонаж стал его наследием в кино. Артист планирует играть более драматичные роли в будущем:
"Я так благодарен Драксу. Я люблю его. Но я чувствую облегчение, что все кончено. Играть эту роль было тяжело и местами неприятно. Долгие процессы наложения грима подкосили меня. И я даже не знаю, хочу ли я, чтобы Дракс стал моим наследием — это глуповатый персонаж, а я хочу играть драматичных героев".
Известно, что "Стражи Галактики 3" станут последней главой не только для Дэйва Батисты, но и для остальной части команды. Однако не исключено, что некоторые актеры продолжат свое участие в киновселенной Marvel.