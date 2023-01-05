Марсден раскритиковал решение закрыть сериал «Мир Дикого Запада»

Джеймс Марсден раскритиковал решение HBO закрыть сериал «Мир Дикого Запада». По мнению 49-летнего актёра, не все телепроекты можно измерить деньгами.

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Джеймс Марсден – один из многих, кто расстроен закрытием сериала «Мир Дикого Запада». В ноябре HBO прекратил производство этого проекта, снятого в жанре антиутопии, после четырёх сезонов на фоне падения рейтингов.

«Не буду врать, способ, которым был окончен «Мир Дикого Запада», разочаровал», - пояснил в интервью THR Марсден.

Он сыграл в двух первых сезонах персонажа Тедди, а затем вернулся в этой же роли на экран в четвёртом.

«Я никогда не говорю без благодарности о любом своём опыте, но было бы чудесно завершить историю, как мы хотели её завершить. Я люблю семью «Мира Дикого Запада». Это была одна из уникальных возможностей быть частью проекта, чей следующий эпизод я с нетерпением ждал дома в качестве фаната».