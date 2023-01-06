Актер "Интернов" Шаракоис заявил, что стал звездой TikTok

Актер Дмитрий Шаракоис, известный по роли Бориса Левина в сериале «Интерны», завел блог в TikTok. Об этом он рассказал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«У меня праздник: видос в TikTok впервые набрал 100 тыс. просмотров», — написал артист.

Также он назвал себя звездой TikTok и пошутил, что напишет книгу о том, как стать популярным в этой соцсети.