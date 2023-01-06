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1 час назад

Актер "Интернов" Шаракоис заявил, что стал звездой TikTok

Газета.Ru

Актер Дмитрий Шаракоис, известный по роли Бориса Левина в сериале «Интерны», завел блог в TikTok. Об этом он рассказал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Актер "Интернов" Шаракоис заявил, что стал звездой TikTok
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«У меня праздник: видос в TikTok впервые набрал 100 тыс. просмотров», — написал артист.

Также он назвал себя звездой TikTok и пошутил, что напишет книгу о том, как стать популярным в этой соцсети.

В феврале 2020 года Дмитрий Шаракоис начал работать актером в Великобритании. Сначала его утвердили на роль в рекламе популярного напитка, а затем пригласили озвучивать фильм для Netflix. Он переехал в Лондон в 2018 году и подрабатывал строителем, параллельно направляя запросы на сотрудничество в 95 актерских агентств.

Актеры,Дмитрий Шаракоис,Борис Левин,Netflix,
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