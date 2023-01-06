62-летний актер Харатьян рассказал о пополнении в семье

Актер Дмитрий Харатьян, известный по ленте «Виват, гардемарины!», сообщил о прибавлении в семье.

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Харатьян летом прошлого года потерял своего пса Джазика. Спустя время он и его супруга Марина решили завести нового члена семьи. Теперь у артиста появится белая швейцарская овчарка. Он рассказал о пополнении в интервью с порталом Teleprogramma.pro.

В семье звезды фильма «Виват, гардемарины!» также живет кот по кличке Кокос. Порода животного – невская маскарадная кошка.