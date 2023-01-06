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1 час назад

62-летний актер Харатьян рассказал о пополнении в семье

Слово и Дело

Актер Дмитрий Харатьян, известный по ленте «Виват, гардемарины!», сообщил о прибавлении в семье.

62-летний актер Харатьян рассказал о пополнении в семье
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Харатьян летом прошлого года потерял своего пса Джазика. Спустя время он и его супруга Марина решили завести нового члена семьи. Теперь у артиста появится белая швейцарская овчарка. Он рассказал о пополнении в интервью с порталом Teleprogramma.pro.

В семье звезды фильма «Виват, гардемарины!» также живет кот по кличке Кокос. Порода животного – невская маскарадная кошка.

Актер также рассказал, как провел новогоднюю ночь. Новый год он встретил в кругу друзей и семьи. Харатьян также планирует собрать гостей на зимние шашлыки. Среди приглашенных оказались актеры Александр Балуев и Михаил Мамаев, продюсер Павел Каплевич и другие.

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