62-летний актер Харатьян рассказал о пополнении в семье

Актер Дмитрий Харатьян, известный по ленте «Виват, гардемарины!», сообщил о прибавлении в семье.
Харатьян летом прошлого года потерял своего пса Джазика. Спустя время он и его супруга Марина решили завести нового члена семьи. Теперь у артиста появится белая швейцарская овчарка. Он рассказал о пополнении в интервью с порталом Teleprogramma.pro.
В семье звезды фильма «Виват, гардемарины!» также живет кот по кличке Кокос. Порода животного – невская маскарадная кошка.
Актер также рассказал, как провел новогоднюю ночь. Новый год он встретил в кругу друзей и семьи. Харатьян также планирует собрать гостей на зимние шашлыки. Среди приглашенных оказались актеры Александр Балуев и Михаил Мамаев, продюсер Павел Каплевич и другие.