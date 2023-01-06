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2 часа назад

Самбурскую убрали из сериала из-за требования повысить зарплату

Мария Иглина

Актриса Настасья Самбурская вспомнила, как ее однажды уволили из сериала из-за просьбы о повышении гонорара. Подробностями артистка поделилась в социальных сетях.

Самбурскую убрали из сериала из-за требования повысить зарплату
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, еще в начале своей карьеры Самбурская потеряла роль в сериале "Обручальное кольцо". По словам актрисы, они могли снимать по 19 сцен в день, и именно поэтому она задумалась о том, что хочет получать больше за такую работу:

"Когда через 300 серий я попросила повысить гонорар меня выписали из сериала"

Иванов впервые высказался о романе с Самбурской

Известно, что проект транслировался на телевидении с 2008 по 2012 год. Всего вышло 820 эпизодов.

Ранее Безруков признался, что не показывал детям "Бригаду".

Актеры,Настасья Самбурская,
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