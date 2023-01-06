Самбурскую убрали из сериала из-за требования повысить зарплату

Актриса Настасья Самбурская вспомнила, как ее однажды уволили из сериала из-за просьбы о повышении гонорара. Подробностями артистка поделилась в социальных сетях.

Так, еще в начале своей карьеры Самбурская потеряла роль в сериале "Обручальное кольцо". По словам актрисы, они могли снимать по 19 сцен в день, и именно поэтому она задумалась о том, что хочет получать больше за такую работу: