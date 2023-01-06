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50 минут назад

Актер Максим Дрозд попал в больницу из-за травмы ноги

Вечерняя Москва

Российский актер Максим Дрозд попал в больницу из-за проблем с ногой. Об этом стало известно в пятницу, 6 января.

Актер Максим Дрозд попал в больницу из-за травмы ноги
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Дрозд забеспокоился, когда нога начала сильно отекать и поехал в больницу. Кроме того, на его лице можно заметить шрамы и большое количество гематом. Однако что именно произошло на данный момент неизвестно, пишет Пятый канал.

Также накануне российского кинорежиссера Никиту Михалкова экстренно госпитализировали в медицинское учреждение с диагностированной ковидной пневмонией. По предварительной информации, состояние режиссера оценивается как тяжелое.

Недавно из-за ухудшения состояния здоровья в петербургский кардиоцентр попал и российский актер Иван Краско. Медики диагностировали у него гипертонический криз, а его состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Позже стало известно, что Краско выписался из больницы вопреки рекомендации врачей. По словам директора артиста Вячеслава Смородинова, врачи настоятельно рекомендовали 92-летнему актеру остаться в больнице, однако он отказался и решил долечиться дома.

Актеры,Вячеслав Смородинов,Максим Дрозд,Иван Краско,Никита Михалков,
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