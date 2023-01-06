Актер Максим Дрозд попал в больницу из-за травмы ноги

Российский актер Максим Дрозд попал в больницу из-за проблем с ногой. Об этом стало известно в пятницу, 6 января.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Дрозд забеспокоился, когда нога начала сильно отекать и поехал в больницу. Кроме того, на его лице можно заметить шрамы и большое количество гематом. Однако что именно произошло на данный момент неизвестно, пишет Пятый канал.

Также накануне российского кинорежиссера Никиту Михалкова экстренно госпитализировали в медицинское учреждение с диагностированной ковидной пневмонией. По предварительной информации, состояние режиссера оценивается как тяжелое.

Недавно из-за ухудшения состояния здоровья в петербургский кардиоцентр попал и российский актер Иван Краско. Медики диагностировали у него гипертонический криз, а его состояние оценивалось как средней степени тяжести.