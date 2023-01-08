Как актеры заставляют себя плакать на съемках

Многих интересует вопрос, как актеры заставляю себя плакать во время съемок фильма, сериала или другого проекта. "Рамблер" решил разобраться в этом вопросе.

Фото: Кадр из фильма "Интерстеллар" Кадр из фильма "Интерстеллар"

Так, у каждого актера существует собственный способ, как добиться того, чтобы из глаз стали выступать слезы. Одним из самых популярных способов является ментоловый карандаш. Но это лишь вспомогательное средство, иногда приходится справляться без него.

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Тренировки и еще раз тренировки

Некоторые силы обладают способностью вызывать слезы лишь собственным усилием воли. Но для получения такого навыка необходимо долго и усиленно тренироваться.

Например, вызывать слезы таким способом умеет актриса Брайс Даллас Ховард, известная по роли зависимой от общественного мнения девушки Лейси Паунд в сериале "Черное зеркало". В одном из своих интервью звезда объяснила, что она лишь натренировалась незаметно для окружающих зевать, это ей и помогает рождать слезы в необходимый для этого момент.

Воспоминания

Большинство актеров, для того, чтобы заплакать в любой момент, обращаются к возможностям своей памяти. Они пытаются вспомнить какое-либо печальное событие из своего прошлого или же какаю-нибудь грустную историю.

Так, актриса Эми Адамс вспоминает новость, которую ей однажды поведала дочь. В одном из калифорнийских городов чиновники собирались закрыть завод по изготовлению соусов Sriracha из-за жалоб соседей, которых раздражал пряный запах чили. А артистка, видимо, является поклонницей этого соуса, что новость о закрытии вызывает у нее слезы.

Небольшие хитрости

Речь пойдет о том самом ментоловом карандаше, о котором было сказано выше. Некоторым актерам очень трудно показать свои слезы перед камерой, поэтому они прибегают к таким хитростям. Так, с помощью небольшого стика артисты распыляют себе в глаза мельчайшие частицы ментолового кристалла. Например, этим способом пользуется актриса Анна Фэрис, которую прославила роль Синди Кэмпбелл в серии фильмов "Очень страшное кино".