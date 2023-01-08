Дочь Гаркалина вспомнила о борьбе отца с алкогольной зависимостью

Гаркалин, рассказала его дочь Ника, никогда не скрывал своейпроблемы. При этом он всегда верил, что справиться с ней может только он сам. В один из этапов жизни актер не употреблял спиртное на протяжение 20 лет, однако потом пережил смерть супруги, что стало для него настоящей трагедией, передает «7Дней».