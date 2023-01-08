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1 час назад

Дочь Гаркалина вспомнила о героической борьбе отца с алкогольной зависимостью

Слово и Дело

Валерий Гаркалин многие годы боролся с алкогольной зависимостью. Периоды воздержания сменялись сильнейшими срывами, поэтому в какой-то момент сдаться хотела даже его семья.

Дочь Гаркалина вспомнила о борьбе отца с алкогольной зависимостью
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Гаркалин, рассказала его дочь Ника, никогда не скрывал своейпроблемы. При этом он всегда верил, что справиться с ней может только он сам. В один из этапов жизни актер не употреблял спиртное на протяжение 20 лет, однако потом пережил смерть супруги, что стало для него настоящей трагедией, передает «7Дней».

«Это была тяжелая борьба, мы не понимали, чем и как ему помочь. Папа считал, что справиться он может только сам. Мог год не прикасаться к рюмке, потом срыв. Я никогда не видела его нетрезвым, он нас оберегал», — поделилась Ника.

Зависимость серьезно сказалась на здоровье артиста. Он успел пережить несколько инфарктов и клиническую смерть, пока не скончался в ноябре 2021 года.

Актеры,Валерий Гаркалин,
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