Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+4° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

«Я недалеко ушла от 14-летней»: Сигурни Уивер о съемках во втором «Аватаре»

Inc-News

73-летняя актриса не смогла отказать Джеймсу Кэмерону в исполнении роли юной Кири.

Сигурни Уивер раскрыла правду о съемках во втором «Аватаре»
Фото: Inc-NewsInc-News

В сеть попали кадры со съёмок фильма «Аватар: Путь воды». На них можно увидеть, как Сигурни Уивер перевоплощается в персонажа-подростка, 14-летнюю девочку Кири. По сюжету, она является биологической дочерью доктора Грейс Августин, которую Уивер сыграла в первом «Аватаре» (2009).

На видео актриса делится подробностями того, как Джеймс Кэмерон сделал ей «заманчивое» предложение воплотить Кири на экране.

«Мы обедали с Джимом, и он начал говорить об этой девочке-сироте, у которой особенный дар взаимодействовать с природой, и ей около 14-и лет. (Он сказал): «Ты и я знаем, какая ты незрелая, поэтому я думаю, ты сможешь с этим справиться». И я ответила: «Спасибо тебе».

В процессе съёмок Уивер согласилась с режиссёром, что вернуться для неё в детство было делом несложным.

«Не думаю, что кто-то из нас далеко ушёл от себя, 14-летних», - признала актриса. «Это такие яркие воспоминания, как замечательно это было и в то же время ужасно. Я определённо влюбилась в героиню. Джим обладает волшебной способностью раскрывать самую суть характера».

Актеры,Аватар,Сигурни Уивер,Джеймс Кэмерон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители