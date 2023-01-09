Сигурни Уивер раскрыла правду о съемках во втором «Аватаре»

«Мы обедали с Джимом, и он начал говорить об этой девочке-сироте, у которой особенный дар взаимодействовать с природой, и ей около 14-и лет. (Он сказал): «Ты и я знаем, какая ты незрелая, поэтому я думаю, ты сможешь с этим справиться». И я ответила: «Спасибо тебе».