Сигурни Уивер раскрыла правду о съемках во втором «Аватаре»

73-летняя актриса не смогла отказать Джеймсу Кэмерону в исполнении роли юной Кири.
В сеть попали кадры со съёмок фильма «Аватар: Путь воды». На них можно увидеть, как Сигурни Уивер перевоплощается в персонажа-подростка, 14-летнюю девочку Кири. По сюжету, она является биологической дочерью доктора Грейс Августин, которую Уивер сыграла в первом «Аватаре» (2009).
На видео актриса делится подробностями того, как Джеймс Кэмерон сделал ей «заманчивое» предложение воплотить Кири на экране.
«Мы обедали с Джимом, и он начал говорить об этой девочке-сироте, у которой особенный дар взаимодействовать с природой, и ей около 14-и лет. (Он сказал): «Ты и я знаем, какая ты незрелая, поэтому я думаю, ты сможешь с этим справиться». И я ответила: «Спасибо тебе».
В процессе съёмок Уивер согласилась с режиссёром, что вернуться для неё в детство было делом несложным.
«Не думаю, что кто-то из нас далеко ушёл от себя, 14-летних», - признала актриса. «Это такие яркие воспоминания, как замечательно это было и в то же время ужасно. Я определённо влюбилась в героиню. Джим обладает волшебной способностью раскрывать самую суть характера».