Лэзенби заявил, что следующим "агентом 007" должен быть Хемсворт

"Он должен быть достаточно сумасшедшим, достаточно высокомерным, достаточно уверенным в себе и амбициозным, чтобы взяться за эту роль", - сказал актер, имея в виду, что сыграть Бонда после Дэниела Крейга, оставившего эту роль, будет нелегко.