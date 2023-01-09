Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+4° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
19 минут назад

Сыгравший Бонда Лэзенби заявил, что следующим "агентом 007" должен быть Лиам Хемсворт

Газета.Ru

Австралийский актер Джордж Лэзенби, сыгравший суперагента Джеймса Бонда в шестом фильме "бондианы" "На секретной службе Ее Величества" (1969), заявил, что следующим "агентом" 007 должен стать 32-летний Лиам Хемсворт. Претендента на эту роль он назвал в беседе с TMZ.

Лэзенби заявил, что следующим "агентом 007" должен быть Хемсворт
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

По словам 83-летнего Лэзенби, у Хемсворта достойный послужной список и достаточно опыта, чтобы справиться с вниманием прессы. Кроме того, продолжил артист, как и Лэзенби, Хемсворт является "привлекательным австралийским парнем".

"Он должен быть достаточно сумасшедшим, достаточно высокомерным, достаточно уверенным в себе и амбициозным, чтобы взяться за эту роль", - сказал актер, имея в виду, что сыграть Бонда после Дэниела Крейга, оставившего эту роль, будет нелегко.

Актеры,Джордж Лэзенби,Лиам Хемсворт,Джеймс Бонд,Дэниел Крейг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители