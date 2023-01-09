Россияне спутали Константина Хабенского с «бабушкой»

На днях в МХТ имени Чехова прошел Рождественский концерт, в ходе которого на сцену вышел его худрук, народный артист России Константин Хабенский. Поклонники, привыкшие к брутальным образам актера в фильмах, не сразу его узнали, так как он появился на публике в странном наряде - мешковатом кардигане пестрой расцветки. Об этом сообщают «Дни.ру».