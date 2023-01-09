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2 часа назад

Россияне спутали Константина Хабенского с «бабушкой»

Вести Подмосковья

На днях в МХТ имени Чехова прошел Рождественский концерт, в ходе которого на сцену вышел его худрук, народный артист России Константин Хабенский. Поклонники, привыкшие к брутальным образам актера в фильмах, не сразу его узнали, так как он появился на публике в странном наряде - мешковатом кардигане пестрой расцветки. Об этом сообщают «Дни.ру».

Россияне спутали Константина Хабенского с «бабушкой»
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Из-за яркой ткани кардигана, лохматых волос и странной позы на одном из снимков Константин Хабенский стал похож на клоуна или старушку, посчитали фанаты. Впрочем, сам Рождественский концерт получил положительные отзывы.

Напомним, Константин Хабенский стал художественным руководителем МХТ имени Чехова в октябре 2021 года. Ранее пост занимал Сергей Женовач - он ушел с должности по собственному желанию.

Актеры,Бабушка,Сергей Женовач,Константин Хабенский,
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