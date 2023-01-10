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1 час назад

Стала известна судьба актеров из фильма «9 рота»

Слово и Дело

Премьера фильма «9 рота» режиссера Федора Бондарчука состоялась в сентябре 2005 года. Стало известно о судьбе актеров ленты спустя более 17 лет со дня проката.

Стала известна судьба актеров из фильма «9 рота»
Фото: Кадр из фильма «9 рота» Кадр из фильма «9 рота»

Актер Алексей Чадов исполнил роль рядового Воробья. После артист играл во многих лентах. Он работал с Тимуром Бекмамбетовым в «Ночном дозоре» и «Дневном дозоре». В 2021 году Чадов снял военную драму «Своя война», которая стала смысловым продолжением «Войны» Алексея Балабанова.

Роль рядового Джоконды исполнил Константин Крюков. После артист играл в основном в персонажей второго плана. Последними фильмами с его участием стали «Легенда Феррари», «Грозный», «Наследие».

Иван Кокорин предстал в роли рядового Чугуна, благодаря которой обрел известность. После фильма «9 рота» артист снимался в популярных сериалах. Среди них «Братья Карамазовы», «Тайны дворцовых переворотов», «Исаев», «Станица», «Власик. Тень Сталина» и другие, передает «АиФ».

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