Стала известна судьба актеров из фильма «9 рота»

Премьера фильма «9 рота» режиссера Федора Бондарчука состоялась в сентябре 2005 года. Стало известно о судьбе актеров ленты спустя более 17 лет со дня проката.

Фото: Кадр из фильма «9 рота» Кадр из фильма «9 рота»

Актер Алексей Чадов исполнил роль рядового Воробья. После артист играл во многих лентах. Он работал с Тимуром Бекмамбетовым в «Ночном дозоре» и «Дневном дозоре». В 2021 году Чадов снял военную драму «Своя война», которая стала смысловым продолжением «Войны» Алексея Балабанова.

Роль рядового Джоконды исполнил Константин Крюков. После артист играл в основном в персонажей второго плана. Последними фильмами с его участием стали «Легенда Феррари», «Грозный», «Наследие».