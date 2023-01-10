Актрисы, внешность которых испортил алкоголь

Не секрет, что употребление алкогольных напитков сказывается не только на здоровье, но и на внешности. Регулярное употребление спиртного чревато отеками, нездоровым цветом лица и появлением признаков старения.
Внешность некоторых актрис сильно пострадала после того, как они увлеклись употреблением спиртного, и это имело последствия для их карьеры. О том, кто из женщин изменился внешне из-за алкоголя — в материале “Рамблера”.
Некогда популярная актриса пристрастилась к алкоголю в 2000-х годах. Тогда она переживала тяжелый период в жизни. Дело в том, что у звезды умерли подряд несколько родственников, а также она стала получать меньше предложений о съемках.
В итоге Догилева получила алкогольную зависимость. Сама она рассказывала, что ее состояние было настолько тяжелым, что доходило до длительных запоев. Актриса страдала от тяжелой формы депрессии и вылечить смогли ее только специалисты-наркологи. Спустя два года после выздоровления Догилева сорвалась, но сама легла в лечебницу. С тех пор она не притрагивается к бутылке.
Несмотря на исцеление, тяжелая зависимость сказалась на лице актрисы. Она набрала лишний вес, у нее также появились первые признаки старения.
Одна из самых красивых советских актрис Валентина Малявина сильно изменилась после того, как стала злоупотреблять алкоголем. Спиртное начало привлекать ее из-за неудач в личной жизни. Первый брак не сложился, и актриса избавилась от ребенка. С тех пор она начала употреблять алкоголь. Во втором союзе ребенок умер практически сразу после рождения. С тех пор алкогольная зависимость нарастала с новой силой. Малявина думала о том, чтобы уйти в монастырь, то потом решила этого не делать.
Счастья она не нашла и с третьим гражданским мужем актером Станиславом Жданько. Спустя некоторое время после свадьбы супруги начали выпивать вместе. Жданько “заливал” профессиональное горе — его практически не брали на новые роли, а Малявина сначала пила с ним за компанию, а потом тоже заливала горе из-за отсутствия профессионального успеха. Вскоре актрису перестали приглашать на пробы из-за того, что ее лицо сильно изменилось после алкогольной зависимости.
Актриса так и не смогла избавиться от зависимости. После смерти мужа ей дали 9 лет тюрьмы за убийство, но она вышла по амнистии спустя пять лет и так и не смогла наладить свою жизнь.
Еще одна известная красавица, которая сильно пострадала после того, как стала зависимой от алкоголя. Актриса долгое время была секс-символом советского кино, но за ней закрепилась не очень хорошая репутация из-за личной жизни. 6 раз она была замужем и имела лишь одного сына. В 2002 году умер ее супруг, а потом не стало сына и внука. Кустинская впала в серьезную депрессию и пристрастилась к алкоголю. Он способствовал изменению внешности актрисы, а также стал причиной различных заболеваний, от которых и скончалась звезда.