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49 минут назад

Актрисы, внешность которых испортил алкоголь

Мария Каткова

Не секрет, что употребление алкогольных напитков сказывается не только на здоровье, но и на внешности. Регулярное употребление спиртного чревато отеками, нездоровым цветом лица и появлением признаков старения.

Актрисы, внешность которых испортил алкоголь
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Внешность некоторых актрис сильно пострадала после того, как они увлеклись употреблением спиртного, и это имело последствия для их карьеры. О том, кто из женщин изменился внешне из-за алкоголя — в материале “Рамблера”.

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Татьяна Догилева

Кадр из фильма "Забытая мелодия для флейты"

Некогда популярная актриса пристрастилась к алкоголю в 2000-х годах. Тогда она переживала тяжелый период в жизни. Дело в том, что у звезды умерли подряд несколько родственников, а также она стала получать меньше предложений о съемках.

В итоге Догилева получила алкогольную зависимость. Сама она рассказывала, что ее состояние было настолько тяжелым, что доходило до длительных запоев. Актриса страдала от тяжелой формы депрессии и вылечить смогли ее только специалисты-наркологи. Спустя два года после выздоровления Догилева сорвалась, но сама легла в лечебницу. С тех пор она не притрагивается к бутылке.

Чья реальная история легла в основу фильма "Любовь и голуби"

Несмотря на исцеление, тяжелая зависимость сказалась на лице актрисы. Она набрала лишний вес, у нее также появились первые признаки старения.

Валентина Малявина

Кадр из телепередачи «Прямой эфир»

Одна из самых красивых советских актрис Валентина Малявина сильно изменилась после того, как стала злоупотреблять алкоголем. Спиртное начало привлекать ее из-за неудач в личной жизни. Первый брак не сложился, и актриса избавилась от ребенка. С тех пор она начала употреблять алкоголь. Во втором союзе ребенок умер практически сразу после рождения. С тех пор алкогольная зависимость нарастала с новой силой. Малявина думала о том, чтобы уйти в монастырь, то потом решила этого не делать.

Счастья она не нашла и с третьим гражданским мужем актером Станиславом Жданько. Спустя некоторое время после свадьбы супруги начали выпивать вместе. Жданько “заливал” профессиональное горе — его практически не брали на новые роли, а Малявина сначала пила с ним за компанию, а потом тоже заливала горе из-за отсутствия профессионального успеха. Вскоре актрису перестали приглашать на пробы из-за того, что ее лицо сильно изменилось после алкогольной зависимости.

Кадр из фильма "Иваново детство"

Актриса так и не смогла избавиться от зависимости. После смерти мужа ей дали 9 лет тюрьмы за убийство, но она вышла по амнистии спустя пять лет и так и не смогла наладить свою жизнь.

Наталья Кустинская

Кадр из телепередачи «В гостях у Дмитрия Гордона»

Еще одна известная красавица, которая сильно пострадала после того, как стала зависимой от алкоголя. Актриса долгое время была секс-символом советского кино, но за ней закрепилась не очень хорошая репутация из-за личной жизни. 6 раз она была замужем и имела лишь одного сына. В 2002 году умер ее супруг, а потом не стало сына и внука. Кустинская впала в серьезную депрессию и пристрастилась к алкоголю. Он способствовал изменению внешности актрисы, а также стал причиной различных заболеваний, от которых и скончалась звезда.

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