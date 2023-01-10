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10 минут назад

Билл Мюррей окончательно утвержден на роль в триквеле «Человек-муравей и Оса»

Inc-News

Билл Мюррей окончательно утвержден на роль в триквеле «Человек-муравей и Оса»Слухи об участии артиста в проекте подтвердились.

Билл Мюррей утвержден на роль в фильме «Человек-муравей и Оса»
Фото: Inc-NewsInc-News

Студия Marvel окончательно утвердила Билла Мюррея на роль лорда Крайлара в кинокомиксе «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Слухи об этом ходили давно, о подтвердились только сейчас. Мюррею предстоит перевоплотиться в инопланетного ученого, служившего Визису и под его началом противостоявшего Халку.

Как отметил режиссер фильма Пейтон Рид, лорд Крайлар станет одним из самых важных персонажей этого проекта. Так же в картине принимают участие Пол Радд, Эванджелин Лилли, Мишель Пфайффер, Майкл Дуглас, Кэтрин Ньютон и другие.Премьера нового «Человека-муравья» в американских кинотеатрах запланирована на 17 февраля.

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