Билл Мюррей утвержден на роль в фильме «Человек-муравей и Оса»

Билл Мюррей окончательно утвержден на роль в триквеле «Человек-муравей и Оса»Слухи об участии артиста в проекте подтвердились.

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Студия Marvel окончательно утвердила Билла Мюррея на роль лорда Крайлара в кинокомиксе «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Слухи об этом ходили давно, о подтвердились только сейчас. Мюррею предстоит перевоплотиться в инопланетного ученого, служившего Визису и под его началом противостоявшего Халку.