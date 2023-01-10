Макар Запорожский добился успеха в сериалах благодаря спорту

9 января в Московском театре комедии состоялась премьера спектакля «Евгений Онегин» по роману Александра Сергеевича Пушкина. Главную роль в постановке сыграл Макар Запорожский.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Макар, «Евгений Онегин» — не первый ваш спектакль по произведениям Пушкина. Не так давно вы сыграли и Германа в спектакле «Пиковая дама». Есть ли в постановках новое видение повестей писателя?

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— Трудно сказать, есть ли новое видение, я и со старым не очень знаком. Видите ли, всякий раз, когда кто-то обращается к некоему материалу — это новое видение. Два разных человека играют одну роль. Да и текст написан самостоятельно, драматургом, в основном в стихах, а у Пушкина — проза. Это ли не новое видение?

— Вам близки классические произведения?

— Я бы хотел сняться в античной трагедии, в кинодраме по какому-нибудь классическому произведению. Хотелось поработать над «Воскресением» Льва Толстого.

— С ограничениями, которые сейчас есть у кинопрокатчиков, стало ли больше перспектив для отечественного кино?

— Проблемы кинопрокатчиков и кинопроизводителей, на мой взгляд, довольно разные. Я бы не стал это так связывать. Производители в России зарабатывают, как правило, на производстве. А прокатчики, соответственно, на прокате. К сожалению, аудитория и вообще индустрия в России сегодня устроена так, что не может обеспечить в нужной мере возможность прибыли при прокате, если мы говорим о кинотеатрах. Поэтому создается очень много проектов для телевидения, и они получают господдержку. И благо есть онлайн-платформы. Там другая система, куда более ясная. На том и стоим.

— Вы снимались в фильме «Марафон желаний», где главная героиня «отправляет запросы во Вселенную» — пишет мечты в блокноте, и они исполняются. Пробовали ли вы сами что-то подобное?

— Нет, честно говоря, не пробовал. И впервые вообще услышал там об этом «движении». Я обычно беру и делаю. Не всегда получается, но других способов, наглядных, я пока для себя не открыл. Но идея, описанная в этом фильме, отчасти, мне кажется, имеет право быть — хотя бы потому, что о подобном в свое время говорил Эйнштейн: «Дар воображения и фантазии для меня значил больше, чем любые способности к абстрактному мышлению».

— Некоторые артисты боятся стать заложником одной роли. А был ли у вас такой страх?

— Был, но, думаю, по большей части иллюзорный. Я сам себе что-то навоображал, а до этого никому и дела особо не было. Вообще страх, как мы знаем, — это то, чего нет. В фильме «11 молчаливых мужчин» вам досталась роль футболиста московского «Динамо» Всеволода Боброва. Все трюки с мячом выполняли самостоятельно? Да. Перед этим я тренировался два с половиной месяца. Один из актеров, который тоже был утвержден в этот фильм, — мастер спорта. И вот его приставили ко мне, и мы занимались. Конечно, было сложно. Но я люблю сложности!

— Вы и раньше снимались в кино, сюжет которого связан со спортом. Например, в сериале «Молодежка». Занимались спортом до съемок?

— Занимался в юности много чем: легкой и тяжелой атлетикой, баскетболом, боевым самбо. И достаточно глубоко, не поверхностно. Однако это помогло в работе больше в том плане, что мне понятна методика тренировок, подход к ним. И выносливость имеется. А вот навыкам, нужным в той или иной картине, приходилось обучаться с нуля, поскольку ни одним из тех видов спорта, которые представлял в кино и сериалах, я не занимался.

— На съемках шоу «Ледниковый период» вы даже получили травму...

— Да, спортивных травм было много. И это, честно говоря, большая проблема. Набирать форму, восстанавливаться, когда тебе за 30 и ты весь переломанный, уже не так весело, как раньше. Конечно, есть примеры, когда люди и в 50 лет как огурчики, но это, как правило, спортсмены по жизни, с большим опытом тренировок, они в этом режиме существуют много лет. В моем же случае найти два часа даже раз в два–три дня бывает довольно проблематично. Мне не хватает 24 часов в сутках. Стараюсь все успеть, бывает, спать приходится всего по четыре часа.

— И как вы относитесь к такой тенденции: известные люди в соцсетях здоровый образ жизни демонстрируют часто просто ради пиара?

— Спорт для меня бывает довольно веселым и занятным, полезным, иногда болезненным и тяжелым. Но трудно спорить с тем, что физическая нагрузка помогает ментально отдохнуть, перераспределиться, «промыть» голову. При правильном подходе у тебя улучшается настроение, метаболизм, сон, легче просыпаться, появляется энергичность. А к тому, что в этой связи делают другие, отношусь спокойно. Пусть всякий пиарит себя так, как считает нужным.

— Если говорить про текущую ситуацию с международными соревнованиями, как вы считаете, не пропадет ли у детей желание тренироваться?

— Нет, по-моему, это несколько не связанные друг с другом вещи. На Олимпиаду хочет попасть профессиональный спортсмен. А чтоб им стать, придется пройти трудный отбор и победить себя в том числе.

— Вы росли в творческой семье. Родители дали вам совет, который помогает до сих пор?

— Не припомню. Но родители дали мне, в первую очередь, себя. И смотря на сегодняшний мир, я понимаю, что это большая удача. Я люблю близких, честен и предан им — в этом не сомневаюсь.

О СПЕКТАКЛЕ

Главный герой спектакля Евгений Онегин — человек, утомленный жизнью, искушенный. Он объездил много разных прекрасных мест, но нигде не нашел счастья. Решил вернуться в деревню, но и там не нашел того, что искал. Увел возлюбленную своего друга, а самого застрелил на дуэли. Отверг любовь Татьяны, а спустя годы воспылал к ней чувствами. Но та ответила ему отказом.

ДОСЬЕ

Макар Запорожский родился 5 сентября 1989 года в Москве. В 2010 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа. Год служил по призыву в команде актеров-военнослужащих в Центральном академическом театре Российской армии. С 2012 года — артист Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

Несостоявшийся психолог

Макар Запорожский окончил школу с углубленным изучением иностранных языков и музыкальную школу по классу тромбона, умеет играть на гитаре и фортепиано. Макар рос в творческой семье. Его отец — заслуженный артист России, актер театра и кино Виктор Запорожский, а мама — Нина Макарова, доцент кафедры сценической речи в Высшем театральном училище имени Щепкина. Но при всем при этом Макар актером быть не мечтал. Он много рисовал и хотел стать дизайнером. А затем планировал поступить на психолога в МГУ, где в числе вступительных экзаменов была математика. Это не понравилось Макару. И он пошел в театральный.

С детства в кадре

Макар начал сниматься в кино еще со школьных лет — его первой работой стала роль Максима в детском приключенческом фильме «Тайна Голубой долины» в 2003 году. Затем юный актер снимался в сериалах: «Грехи отцов», «Кулагин и партнеры», «Моя прекрасная няня» и «Рублевка Live».

Без псевдонимов

Фамилия у Макара Запорожского — настоящая. Она перешла актеру по отцовской линии. По словам самого актера, с Запорожьем она никак не связана. Но интересные совпадения в его семье все же случались. Например, отец Макара во время службы в армии попал в Грузию, в запорожский танковый полк.

«Молодежка» принесла пользу

Известность Макару принесла роль в сериале о хоккеистах «Молодежка». По воспоминаниям актера, съемки давались тяжело. Например, три тренировки на льду подряд он сравнивал с работой в шахте. Но зато научился стоять на коньках, играть в хоккей и узнал много нового об этом виде спорта, например, что вратарь за одну игру может потерять два килограмма веса.

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