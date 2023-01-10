Кузьмина рассказала, как озвучивала нового "Чебурашку"

Российская актриса Ольга Кузьмина, ставшая голосом Чебурашки в одноименной картине, недавно вышедшей на экраны, поделилась в беседе с ФАН впечатлениями о съемочном процессе.
Она отметила, что не только озвучивала главного героя, но и играла его, подарив ему эмоции и мимику. Артистка также добавила, что постоянно присутствовала на съемочной площадке.
"То, что фильм получился таким слаженным и эмоциональным — большая заслуга всей творческой команды. Начиная со сценария и заканчивая даже финальными титрами, каждый из нашей огромной команды делал с любовью и душой. Мне кажется, что большинство из нас, наверное, за исключением продюсеров, во время работы вряд ли думали о кассовых сборах. Мы все думали о том, чтобы сделать это хорошо, искренне и по-настоящему", — рассказала Кузьмина.
Показ ленты стартовал 1 января, и за это время сборы составили 3 082 245 827 руб. До этого рубеж в три млрд пересекала только комедия "Холоп". При этом режиссер "Чебурашки" Дмитрий Дьяченко признался, что не ожидал такого успеха от фильма.