Кузьмина рассказала, как озвучивала нового "Чебурашку"

"То, что фильм получился таким слаженным и эмоциональным — большая заслуга всей творческой команды. Начиная со сценария и заканчивая даже финальными титрами, каждый из нашей огромной команды делал с любовью и душой. Мне кажется, что большинство из нас, наверное, за исключением продюсеров, во время работы вряд ли думали о кассовых сборах. Мы все думали о том, чтобы сделать это хорошо, искренне и по-настоящему", — рассказала Кузьмина.