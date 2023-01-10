Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
1 час назад

Хью Джекман предложил пожить в своем роскошном доме

Lenta.ru

Австралийский актер Хью Джекман и его жена актриса Деборра-Ли Фернесс предложили пожить в своем доме в штате Нью-Йорк. Пара выставила недвижимость в аренду за 166,6 тысячи долларов в месяц, сообщает New York Post.

Хью Джекман предложил пожить в своем роскошном доме
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Объект находится в городе Ист-Хэмптон. Джекман и Фернесс приобрели его в 2015 году за 3,5 миллиона долларов. Супруги потратили несколько лет на поиски идеального жилья, а после покупки — шесть лет на перестройку дома по своему вкусу. Согласно информации издания, недвижимость можно арендовать до конца зимы.

Площадь роскошного жилья составляет около 464 квадратных метров. Внутри есть пять спален, столько же ванных комнат и отдельная уборная. Помимо этого в доме имеются спортзал, джакузи, бассейн и домашний кинотеатр. Интерьер оформлен в светлых тонах, среди отличительных черт — просторные помещения и широкие окна в пол с видом на пляж.

В июне 2022 года Хью Джекман выставил на продажу трехэтажную квартиру в Нью-Йорке. Актер попросил за жилье в центре Манхэттена с пятью спальными и пятью ванными комнатами 38,9 миллиона долларов.

Актеры,Хью Джекман,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители