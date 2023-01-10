Хью Джекман предложил пожить в своем роскошном доме

Австралийский актер Хью Джекман и его жена актриса Деборра-Ли Фернесс предложили пожить в своем доме в штате Нью-Йорк. Пара выставила недвижимость в аренду за 166,6 тысячи долларов в месяц, сообщает New York Post.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Объект находится в городе Ист-Хэмптон. Джекман и Фернесс приобрели его в 2015 году за 3,5 миллиона долларов. Супруги потратили несколько лет на поиски идеального жилья, а после покупки — шесть лет на перестройку дома по своему вкусу. Согласно информации издания, недвижимость можно арендовать до конца зимы.

Площадь роскошного жилья составляет около 464 квадратных метров. Внутри есть пять спален, столько же ванных комнат и отдельная уборная. Помимо этого в доме имеются спортзал, джакузи, бассейн и домашний кинотеатр. Интерьер оформлен в светлых тонах, среди отличительных черт — просторные помещения и широкие окна в пол с видом на пляж.