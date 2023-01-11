Анастасия Мельникова призналась в проблемах со здоровьем

В проблемах со здоровьем призналась в интервью Woman.ru звезда сериала «Улицы разбитых фонарей», актриса Анастасия Мельникова . По ее словам, у нее начались осложнения после лечения тяжелого заболевания.

В конце 2022 года актриса рассказала, что страдает от боли в ногах и перенесла четыре операции за два года. Кроме того, Мельникова набрала вес на фоне приема гормональных препаратов. Свой диагноз звезда не раскрывает и уточняет, что врачи долгое время не могут определиться с диагностикой ее болезни.