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18 минут назад

Звезду «Дома дракона» уличили в опьянении на «Золотом глобусе»

Lenta.ru

Австралийскую актрису и звезду сериала «Дом дракона» Милли Олкок уличили в нетрезвости во время церемонии награждения «Золотой глобус». Зрители отметили, что Олкок «хихикала» и «была неадекватна», когда присоединилась к своей коллеге по фильму Эмме Д'Арси на сцене, сообщает Daily Mail.

Звезда «Дома дракона» пришла пьяной на «Золотой глобус»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Актриса, прославившаяся тем, что сыграла юную Рейниру Таргариен в телесериале HBO, Д'Арси, исполнившая роль взрослой версии героини, и кинорежиссер Мигель Сапочник вышли на сцену для получения награды за лучший драматический сериал.

В ходе награждения пользователей сети смутило поведение Олкок. Они предположили, что актриса была «чертовски пьяна» и предложили угостить юную звезду закуской в виде хлеба.

Ранее были раскрыты подробности второго сезона «Дома Дракона». Шоураннер Райан Кондал пообещал в новых сериях больше драмы и юмора.

Актеры,Мигель Сапочник,
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