Звезда фильма «Жестокие игры» рассказала о борьбе с алкоголизмом

Голливудская актриса Сэльма Блэр, ставшая звездой после ролей в фильмах «Жестокие игры» и «Хеллбой», призналась, что с семи лет регулярно злоупотребляла крепкими напитками для облегчения необъяснимых головных болей и болей в лице. О своей борьбе с алкоголизмом она рассказала журналистам издания Self.

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Блэр уверена, что ее проблемы с алкоголем были спровоцированы рассеянным склерозом — хроническим прогрессирующим заболеванием центральной нервной системы. По ее словам, первые признаки недуга в виде необъяснимых головных болей, болей в лице и эпизодической потери чувствительности в конечностях у нее появились, когда она училась в четвертом классе школы. Чтобы хотя бы на время облегчить свое состояние, будущая актриса начала тайком употреблять крепкие напитки.

Блэр вспомнила, что впервые напилась до потери сознания в семь лет на семейном празднике. С тех пор она регулярно пила алкоголь в качестве анестезии, так как врачи на протяжении многих лет не могли поставить ей правильный диагноз. «Пьянство всегда было самолечением. Оно, как ничто другое, помогало справиться с болью — до следующего дня», — объяснила знаменитость.

Блэр страдала от алкоголизма вплоть до июня 2016 года. По ее признанию, она решила бросить пить только после поездки в Канкун с 11-летним сыном и его отцом, дизайнером Джейсоном Блейком. Инцидент во время авиаперелета, спровоцированный злоупотреблением спиртными напитками, закончился тем, что из самолета ее выносили на носилках.