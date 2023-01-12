85-летний Джек Николсон перестал выходить из дома

Не так давно рекордсмену по номинациям на «Оскар» диагностировали деменцию. С тех пор Джек Николсон редко выходит в свет: последний раз папарацци застали его в публичном пространстве полтора года назад — на матче баскетбольного клуба «Лейкерс» в Лос-Анджелесе. Без паники, 85-летний актер жив и тихо-мирно проживает в своем роскошном доме на Малхолланд-драйв. Однако близкие друзья обеспокоены его состоянием и пророчат ему смерть в одиночестве.