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41 минуту назад

85-летний Джек Николсон перестал выходить из дома: друзья актера бьют тревогу

Super.ru

Не так давно рекордсмену по номинациям на «Оскар» диагностировали деменцию. С тех пор Джек Николсон редко выходит в свет: последний раз папарацци застали его в публичном пространстве полтора года назад — на матче баскетбольного клуба «Лейкерс» в Лос-Анджелесе. Без паники, 85-летний актер жив и тихо-мирно проживает в своем роскошном доме на Малхолланд-драйв. Однако близкие друзья обеспокоены его состоянием и пророчат ему смерть в одиночестве.

85-летний Джек Николсон перестал выходить из дома
Фото: Super.ruSuper.ru
Super.ru

«Время от времени его навещают дети, но они его единственная связь с миром, — рассказал инсайдер изданию Daily Mail. — Он будто не хочет смотреть правде в глаза. И это очень грустно».

Источник добавил, что чаще всего Николсон общается с младшим сыном — 30-летним Рэймондом, которого считает своим протеже. С ним, к слову, актера и видели на публике в последний раз. А нам кажется, что, если бы Николсон хотел общения, он бы его нашел.

«Я, наверное, переспал с двумя тысячами женщин всех возрастов и с их матерями тоже», — говорил как-то Николсон. От такого количества социальных связей любой устанет...

Актеры,Оскар,Джек Николсон,
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