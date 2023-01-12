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1 час назад

Джеймс Кэмерон не попал в список номинантов на премию Гильдии режиссеров

Inc-News

Номинацию не получили еще несколько известных постановщиков.

Кэмерон не попал в список номинантов на премию Гильдии режиссеров
Фото: Inc-NewsInc-News

18 февраля 2023 года в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе пройдет 75-я ежегодная церемония вручения престижной премии Гильдии режиссеров (DGA Awards).

За месяц с небольшим до мероприятия Гильдия опубликовала список номинантов, которые и разыграют главный приз.

Среди них Стивен Спилберг со своими «Фабельманами», Джозеф Косински и его «Топ Ган: Мэверик», Тодд Филд и фильм «Тар», Мартин МакДона с «Банши Инишерина», а также Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт с «Все везде и сразу».

Любопытно, что Джеймса Кэмерона с самым кассовым фильмом прошедшего года «Аватар 2: Путь воды» в список номинантов не попал, хотя его прочили туда едва ли не первым номером.

Не сбылись прогнозы экспертов еще в двух случаях. Не оказалось в числе номинантов Сары Полли за «Женские сплетни», Джины Принс-Байтвуд с картиной «Женщина-король».

Актеры,Тодд Филд,Дэн Кван,Мартин Макдона,Джозеф Косински,Стивен Спилберг,Джеймс Кэмерон,
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