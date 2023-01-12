Кэмерон не попал в список номинантов на премию Гильдии режиссеров

Номинацию не получили еще несколько известных постановщиков.

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18 февраля 2023 года в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе пройдет 75-я ежегодная церемония вручения престижной премии Гильдии режиссеров (DGA Awards).

За месяц с небольшим до мероприятия Гильдия опубликовала список номинантов, которые и разыграют главный приз.

Любопытно, что Джеймса Кэмерона с самым кассовым фильмом прошедшего года «Аватар 2: Путь воды» в список номинантов не попал, хотя его прочили туда едва ли не первым номером.