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2 часа назад

Нелли Уварова рассказала о своем преображении: «Есть я потаенная»

WomanHit.ru

Актриса поделилась тем, что скрывает ее подсознание.

Нелли Уварова о роли в «Содержанках»: «Есть я потаенная»
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Глубокая и тонкая актриса Нелли Уварова воплощает самых разных персонажей. Совсем скоро поклонники увидят ее в новой яркой роли в сериале «Содержанки», где звезда сыграла весьма жесткую героиню. WomanHit.ru выяснил, чем этот образ близок Уваровой.

«Катя Пушкарева и Илона из сериала „Содержанки“ — обе они далеки от меня, но в каждой из них есть я потаенная. Они позволили мне вывести на первый план другие мои характеристики, те, что в реальной жизни я увожу глубоко в подсознание», — поделилась Нелли. «Мне близки феминистические взгляды. Многое во мне откликается. Я считаю себя сильной. Но быть сильной — не мое желание, а просто необходимость», — отметила актриса.

Актеры,Содержанки,Нелли Уварова,
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