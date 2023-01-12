Нелли Уварова о роли в «Содержанках»: «Есть я потаенная»

«Катя Пушкарева и Илона из сериала „Содержанки“ — обе они далеки от меня, но в каждой из них есть я потаенная. Они позволили мне вывести на первый план другие мои характеристики, те, что в реальной жизни я увожу глубоко в подсознание», — поделилась Нелли. «Мне близки феминистические взгляды. Многое во мне откликается. Я считаю себя сильной. Но быть сильной — не мое желание, а просто необходимость», — отметила актриса.