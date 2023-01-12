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51 минуту назад

Звезда "Бесстыжих" Уильям Х. Мэйси получил роль в "Королевстве планеты обезьян"

Газета.Ru

Звезда сериала «Бесстыжие», актер Уильям Х. Мэйси сыграет в новом фильме «Королевство планеты обезьян», пишет Deadline.

Звезда "Бесстыжих" получил роль в "Королевстве планеты обезьян"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Постановкой фильма занимается режиссер Уэс Болл, помимо Мэйси к актерскому составу присоединились Оуэн Тиг («Оно) и Фрейя Аллан («Ведьмак»). При этом пока неизвестно, кого именно сыграет артист в новой части франшизы.

Сюжет «Королевства планеты обезьян» развернется спустя много лет после событий фильма «Планета обезьян: Война». Съемки ленты стартовали в Австралии в конце прошлого года, релиз картины запланировали на май 2024 года.

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