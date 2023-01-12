Звезда "Бесстыжих" получил роль в "Королевстве планеты обезьян"

Постановкой фильма занимается режиссер Уэс Болл, помимо Мэйси к актерскому составу присоединились Оуэн Тиг («Оно) и Фрейя Аллан («Ведьмак»). При этом пока неизвестно, кого именно сыграет артист в новой части франшизы.