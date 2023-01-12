Звезда "Бесстыжих" получил роль в "Королевстве планеты обезьян"

Звезда сериала «Бесстыжие», актер Уильям Х. Мэйси сыграет в новом фильме «Королевство планеты обезьян», пишет Deadline.
Постановкой фильма занимается режиссер Уэс Болл, помимо Мэйси к актерскому составу присоединились Оуэн Тиг («Оно) и Фрейя Аллан («Ведьмак»). При этом пока неизвестно, кого именно сыграет артист в новой части франшизы.
Сюжет «Королевства планеты обезьян» развернется спустя много лет после событий фильма «Планета обезьян: Война». Съемки ленты стартовали в Австралии в конце прошлого года, релиз картины запланировали на май 2024 года.