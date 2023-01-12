Джулия Робертс раскрыла свою настоящую фамилию

Так, стало известно, что прапрабабушка Рода Саттл Робертс была замужем за Уиллисом Робертсом, однако тот скончался за десять лет до того, как она родила прадеда актрисы Джона. Ребенок родился от женатого мужчины, поэтому она решила дать ему фамилию своего погибшего мужа.