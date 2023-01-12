Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+11° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
13 минут назад

Актриса Джулия Робертс раскрыла свою настоящую фамилию

Мария Иглина

Американская актриса Джулия Робертс узнала свою настоящую фамилию в ходе проекта Ancestory's Finding Your Roots, который занимается восстановлением генеалогического древа. Об этом сообщает Daily Mail.

Джулия Робертс раскрыла свою настоящую фамилию
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Так, стало известно, что прапрабабушка Рода Саттл Робертс была замужем за Уиллисом Робертсом, однако тот скончался за десять лет до того, как она родила прадеда актрисы Джона. Ребенок родился от женатого мужчины, поэтому она решила дать ему фамилию своего погибшего мужа.

5 лучших фильмов с Джулией Робертс

Эксперты установили связь между Джулией Робертс и мужчиной по имени Генри Макдональд Митчелл-младший. В итоге, американская актриса оказалась Джулией Митчелл, а не Робертс.

Артистка отметила, что все равно предпочитает свою нынешнюю фамилию.

Ранее звезда "Эйфории" раскрыла причину ухода из фильмов 18+.

Актеры,Эйфория,Джулия Робертс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители