Джулия Робертс раскрыла свою настоящую фамилию

Американская актриса Джулия Робертс узнала свою настоящую фамилию в ходе проекта Ancestory's Finding Your Roots, который занимается восстановлением генеалогического древа. Об этом сообщает Daily Mail.
Так, стало известно, что прапрабабушка Рода Саттл Робертс была замужем за Уиллисом Робертсом, однако тот скончался за десять лет до того, как она родила прадеда актрисы Джона. Ребенок родился от женатого мужчины, поэтому она решила дать ему фамилию своего погибшего мужа.
Эксперты установили связь между Джулией Робертс и мужчиной по имени Генри Макдональд Митчелл-младший. В итоге, американская актриса оказалась Джулией Митчелл, а не Робертс.
Артистка отметила, что все равно предпочитает свою нынешнюю фамилию.