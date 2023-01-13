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13 января

Актеры, которые сыграли в кино и пожалели

Мария Каткова

Часто ли вы гордитесь своей профессией и тем, что вы делаете? На первый взгляд кажется, что у актеров работа довольно простая, а также то, что они гордятся каждым своим проектом. Особенно если речь идет об известных актерах. Однако некоторые звезды, как отечественные, так и зарубежные, стыдятся некоторых своих ролей и не смотрят картины со своим участием. Об актерах и их ролях, о которых они жалеют — в материале “Рамблера”.

Актеры, которые сыграли в кино и пожалели
Фото: Кадр из сериала "Бригада"Кадр из сериала "Бригада"

Павел Майков — Пчела, “Бригада”

Кадр из сериала "Бригада"

Сериал “Бригада” сделал Майкова и его коллег по сериалу знаменитыми. Однако он не раз заявлял, что роль Пчелы стала для него клеймом. Несмотря на обилие других ролей, многие зрители до сих пор воспринимают его как бандита из 90-х. Роль принесла ему большую популярность, и он считает, что для его карьеры она стала положительной. Однако сам не любит вспоминать о “Бригаде”, так как считает, что сериал принес вред обществу.

Дмитрий Нагиев — Михаил Лесников, “Каменская”

Кадр из сериала "Каменская"

Актер сыграл в российском сериале “Каменская”, который вышел в начале 2000-х годов. В нем он играет капитана милиции Михаила Лесникова, который работает в уголовном розыске вместе с главной героиней. Несмотря на то, что зрители полюбили героя Нагиева, сам он стыдится этой роли

Во время интервью Нагиев отказывается говорить об этой своей работе и отмечает, что был вынужден сниматься в сериале, так как другой работы у него не было. Сейчас Нагиев выбирает более брутальные и серьезные роли.

Николь Кидман — Селеста Райт, “Большая маленькая ложь”

В сериале “Большая маленькая ложь”, который стал популярным и получил положительные отзывы критиков, Кидман сыграла адвоката по имени Селеста. Она живет с мужем в шикарном доме и воспитывает двоих сыновей-близнецов. Однако по мере раскрытия сюжета зритель понимает, что красивая картинка стала завесой ужасов, которые происходят в доме Селесты.

Оказывается, что ее муж избивает и насилует Селесту. Кидман говорит, что пожалела из-за того, что согласилась на эту роль. Ей было неприятно играть женщину, над которой так издеваются. Позже стало известно, что она даже разбила окно в отеле, в котором жила во время съемок — настолько униженной она чувствовала себя.

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