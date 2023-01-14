Где сейчас актеры шоу “6 кадров”

Шоу “6 кадров” выходило на российском телевидении с 2005 по 2014 годы и было популярным юмористическим проектом. С момента окончания трансляции прошло много лет, и актеры успели закрепиться в других проектах или сменить деятельность. В материале “Рамблера” — о том, что стало с актерами из некогда популярного шоу.

Фото: Кадр из шоу "6 кадров" Кадр из шоу "6 кадров"

Галина Данилова

После того, как шоу “6 кадров” перестало выходить в эфир, Галина Данилова решила завершить карьеру на телевидении. Сейчас она работает как актриса, но исключительно в театре. Она состоит в браке с гражданином Турции, с которым живет в Москве уже больше 10 лет.

Сергей Дорогов

После завершения съемок Дорогов не оставил работу на телевидении. Он продолжил сниматься в небольших проектах в эпизодах, а также становился гостем и актером в других скетч-шоу и юмористических программах. Сейчас он практически не появляется на больших экранах и все свое время проводит с семьей — супругой Татьяной и приемной дочерью Анной.

Эдуард Радзюкевич

Радзюкевич не стал бросать свою карьеру актера и продолжил развиваться в театре, кино и телевидении. Он стал режиссером некоторых театральных постановок, снимается в кино, сериалах и клипах. Также Радзюкевич пробовал себя как актер дубляжа и озвучки. К нему можно попасть на курс актерского мастерства в ГИТИС.

Андрей Кайков

Актер сфокусировался на театральной работе и до сих пор востребован на сцене некоторых театров. Он также продолжил недолгую работу в кино и снимался в эпизодах, а также как актер второго плана. Он женат на журналистке по имени Людмила и воспитывает двоих детей.

Ирина Медведева

Соцсети

Медведева продолжила развиваться в своей сфере и продолжает это делать до сих пор. Так, ее можно увидеть на сцене “Театра Луны” в постановке о Маяковском, где она играет Лилю Брик. Также она озвучивала мультфильмы, участвовала в телепередачах и снялась в нескольких фильмах в эпизодических ролях. Актриса вышла замуж за французского бизнесмена и родила от него двоих детей, поэтому живет на две страны.

Федор Добронравов