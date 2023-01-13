Актриса, которую взяли на роль в "Моей прекрасной няне" до Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк прославилась на всю страну благодаря роли в ситкоме "Моя прекрасная няня". 33-летней на тот момент актрисе удалось идеально вжиться в образ непосредственной няни Вики.
Сегодня нам сложно представить кого-то в этом амплуа помимо Заворотнюк. Однако немногие знают о том, что изначально на роль Вики утвердили другую актрису.
Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
Карьера Анастасии Заворотнюк могла сложиться совсем иначе, если бы не счастливый случай. Роль Вики Прутковской должна была достаться Нонне Гришаевой, которая в 2004 году уже была довольно популярной актрисой. В отличие от Заворотнюк – в середине 00-х Анастасию еще не узнавали на улицах.
Гришаеву утвердили на роль, но ей пришлось отказаться от нее из-за большой занятости в театре. Тогда создатели сериала приступили к срочному поиску замены. Выбор пал на Анастасию Заворотнюк: несмотря на то, что опыта у нее было не так много, актриса покорила съемочную группу своей легкостью и простотой. Именно эти качества были ключевыми в образе Вики.
Однако преданные фанаты ситкома помнят, что Гришаева все же появлялась в некоторых эпизодах. Нонна исполнила роль сестры главной героини.
Впрочем, Нонна Гришаева была не единственной соперницей Заворотнюк. На роль няни Вики создатели сериала также рассматривали Елену Корикову, Ольгу Шелест, Жанну Фриске, Эвелину Бледанс, Амалию Мордвинову и Лолиту Милявскую.