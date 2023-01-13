Актриса, которую взяли на роль в "Моей прекрасной няне" до Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк прославилась на всю страну благодаря роли в ситкоме "Моя прекрасная няня". 33-летней на тот момент актрисе удалось идеально вжиться в образ непосредственной няни Вики.

Фото: Кадр из сериала "Моя прекрасная няня" Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Сегодня нам сложно представить кого-то в этом амплуа помимо Заворотнюк. Однако немногие знают о том, что изначально на роль Вики утвердили другую актрису.

Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Карьера Анастасии Заворотнюк могла сложиться совсем иначе, если бы не счастливый случай. Роль Вики Прутковской должна была достаться Нонне Гришаевой, которая в 2004 году уже была довольно популярной актрисой. В отличие от Заворотнюк – в середине 00-х Анастасию еще не узнавали на улицах.

Гришаеву утвердили на роль, но ей пришлось отказаться от нее из-за большой занятости в театре. Тогда создатели сериала приступили к срочному поиску замены. Выбор пал на Анастасию Заворотнюк: несмотря на то, что опыта у нее было не так много, актриса покорила съемочную группу своей легкостью и простотой. Именно эти качества были ключевыми в образе Вики.

Однако преданные фанаты ситкома помнят, что Гришаева все же появлялась в некоторых эпизодах. Нонна исполнила роль сестры главной героини.

Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"