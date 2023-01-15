Умер актер Вахтанг Кикабидзе

Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси Грузинской ССР. В 1966 году дебютировал в кино, снявшись в музыкальной комедии режиссера Николая Санишвили "Встреча в горах". Сыграл в нескольких десятках фильмов. Одна из самых известных киноработ Кикабидзе — роль летчика Валентина Мизандари в комедии Георгия Данелии "Мимино" (1977).