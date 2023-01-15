Умер актер Вахтанг Кикабидзе, сообщает ТАСС со ссылкой на грузинское ТВ "Мтавари Архи".
Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси Грузинской ССР. В 1966 году дебютировал в кино, снявшись в музыкальной комедии режиссера Николая Санишвили "Встреча в горах". Сыграл в нескольких десятках фильмов. Одна из самых известных киноработ Кикабидзе — роль летчика Валентина Мизандари в комедии Георгия Данелии "Мимино" (1977).
Народный артист Грузинской ССР (1980), заслуженный артист Украины (2013). В 1978 году получил Государственную премию СССР в области литературы, искусства и архитектуры за фильм "Мимино".
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