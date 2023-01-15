"Ларису Ивановну хочу": лучшие роли Вахтанга Кикабидзе

Известный советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе навсегда запомнится зрителю. Его герои - трогательные, родные, искренние, комичные, добрые - нашли самую короткую дорогу к сердцам поклонников.

Фото: Кадр из фильма "Мимино" Кадр из фильма "Мимино"

"Рамблер" рассказывает, какие фильмы с Вахтангом Кикабидзе принесли ему славу и популярность.

Мимино

Этот фильм разошелся на цитаты сразу после премьеры, которая состоялась в далеком 1977 году. Прошли десятилетия, но герои по-прежнему остаются близкими и любимыми. Трогательная история о сельском пилоте, который мечтал управлять большими судами гражданской авиации, а потом влюбился и чуть было все не потерял. Герой Вахтанга Кикабидзе исполнил свою мечту, но любовь к родной Грузии оказалась сильнее.

Не горюй!

Кадр из фильма "Не горюй!"

Еще одна комедия Георгия Данелии, в которой снялся Вахтанг Кикабидзе. Премьера фильма состоялась в 1969 году. Это экранизация романа французского писателя Клода Тилье «Мой дядя Бенжамен», действие которого было перенесено в Грузию конца XIX — начала XX века.

Беззаботный Бенжамен Глонти, только что выучившийся на врача и вернувшийся в родные места из Петербурга, вместо того, чтобы отдавать долги за учебу ведет самый праздный образ жизни, но тут в дело вмешивается его сестра Софико и разворачивается захватывающая любовная история.

Фортуна

Кадр из фильма "Фортуна"