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2 часа назад

"Ларису Ивановну хочу": лучшие роли Вахтанга Кикабидзе

Катя Кобышева

Известный советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе навсегда запомнится зрителю. Его герои - трогательные, родные, искренние, комичные, добрые - нашли самую короткую дорогу к сердцам поклонников.

"Ларису Ивановну хочу": лучшие роли Вахтанга Кикабидзе
Фото: Кадр из фильма "Мимино"Кадр из фильма "Мимино"

"Рамблер" рассказывает, какие фильмы с Вахтангом Кикабидзе принесли ему славу и популярность.

Мимино

Этот фильм разошелся на цитаты сразу после премьеры, которая состоялась в далеком 1977 году. Прошли десятилетия, но герои по-прежнему остаются близкими и любимыми. Трогательная история о сельском пилоте, который мечтал управлять большими судами гражданской авиации, а потом влюбился и чуть было все не потерял. Герой Вахтанга Кикабидзе исполнил свою мечту, но любовь к родной Грузии оказалась сильнее.

Не горюй!

Кадр из фильма "Не горюй!"

Еще одна комедия Георгия Данелии, в которой снялся Вахтанг Кикабидзе. Премьера фильма состоялась в 1969 году. Это экранизация романа французского писателя Клода Тилье «Мой дядя Бенжамен», действие которого было перенесено в Грузию конца XIX — начала XX века.

Кто сделал звездой Вахтанга Кикабидзе

Беззаботный Бенжамен Глонти, только что выучившийся на врача и вернувшийся в родные места из Петербурга, вместо того, чтобы отдавать долги за учебу ведет самый праздный образ жизни, но тут в дело вмешивается его сестра Софико и разворачивается захватывающая любовная история.

Фортуна

Кадр из фильма "Фортуна"

Последний игровой фильм, в котором снялся Вахтанг Кикабидзе. Символично, что режиссером ленты выступил Георгий Данелия. Правда здесь он сыграл не пилота, а капитана баржи. Кстати, для Данелии картина также стала последней, если не считать "Ку! Кин-дза-дза", но то был мультфильм. Фильм вышел на экраны в 2000 году и рассказывает трагикомическую историю о том, как капитан старенькой баржи "Фортуна" помогает незадачливому жениху соединиться узами брака с невестой, но вдруг в дело вмешивается мафиозо.

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